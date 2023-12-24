Українцям розповіли, як законно платити за газ менше, ніж на лічильнику

Абоненти Нафтогазу можуть дещо заощадити на оплаті рахунку за газ. Всі клієнти компанії можуть отримати від компанії знижку в розмірі 1%. При цьому це правило розповсюджується на всіх незалежно від суми. Єдина вимога — сплатити за блакитне паливо до 15-го числа кожного місяця.

Про це розповіли у самому Нафтогазі Так пояснили, знижка буде застосована в наступному місяці автоматично.

При цьому наголошують, що знижку отримають лише ті користувачі, що сплатять рахунок за допомогою онлайн-сервісу компанії. Кожна своєчасно сплачена гривня — це внесок в стабільність газової системи та сплата податків на підтримку економіки нашої країни.

Скільки потрібно платити

Наразі клієнти Нафтогазу платять за газ 7,96 гривень за кубометр. Тобто при споживанні 9,9 кубометра (соціальна норма на три людини, якщо використовується лише плита) доведеться сплатити 78,8 гривні.

Зі знижкою ця сума складатиме вже 78,01 гривні. А якщо допустити, що ви опалюєте дім газовим котлом та використовуєте близько 400 кубометрів на місяць, то економія хоч і не значна, але приємна.

Однак враховуйте, що додатково потрібно сплачувати за доставку газу. Ця сума залежить від регіону.

Які тарифи у інших постачальників

Загалом в країні немає єдиного тарифу на газ, адже постачальники мають право встановлювати власні розцінки. Таким чином вартість стартує від 7,7 до 9,99 гривні за кубометр. Пропонуємо ознайомитися з актуальними цінами на газ:

“Енерджі трейд групп” – встановив цілу 7,799 грн за кубометр;

“Тернопільоблгаз збут” – 7,96 грн за кубометр;

“Прикарпат енерго трейд” – 7,98 грн за кубометр;

“Полтавагаз збут” – 7,99 грн за кубометр;

“Галнафтогаз” ЧП “Окко контракт” – 7,99 грн за кубометр;

“Львівенергозбут” – 8,2 грн за кубометр;

“Київські енергетичні послуги” (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

“Дніпрвські енергетичні послуги” (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

“Асканія енерджі” – 9,95 грн за кубометр;

“Рітейл Сервіс” ТМ “СвітлоГаз” – 9,99 грн за кубометр.