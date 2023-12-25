Украинцам чаще всего подсовывают две фальшивые купюры: как легко отличить подделку

В Национальном банке Украины сообщили, что мошенники стали реже подделывать гривны, однако они все еще случаются. В целом распознать фальшивку достаточно легко – при этом сразу несколькими способами.

Как проверить подлинность денег

В Нацбанке рассказали, что проверить банкноту. Следует обратить внимание на:

бумагу;

рельефность отдельных изображений на лицевой стороне банкноты.

Кроме того, проверить купюру можно меняя угол наклона. Следует смотреть на:

Изображение. У настоящих купюр цвет меняется в зависимости от угла. Также при изменении угла наклона меняется направление движения фонового изображения ленты.

Частично введенную в паре полимерную защитную ленту. Она имеет изображение цифрового обозначения номинала и графического знака гривны. В банкнотах номиналом от 100 до 500 гривен, Государственного герба Украины и имеет ярко выраженный кинетический эффект

Изображение цифрового обозначения номинала. Глядя на банкноту на уровне глаз видно темное на светлом фоне при рассмотрении банкноты с длинной стороны. А светлое на темном фоне – с короткой.

Наличие водяного знака. Речь идет об изображении портрета, повторяющего портрет с лицевой стороны банкноты. А также изображение цифрового обозначения номинала или графического знака гривны.

Наличие сквозного элемента. Речь об изображении цифрового обозначения номинала. выполненного на лицевой и оборотной стороне. Оно имеет целостный вид без разрывов, если рассматривать против света.

Как купюры подделывают чаще всего

В целом в НБУ сообщили, что в прошлом году чаще всего подделывали купюру в 500 гривен. Таких было найдено 39% от общего количества изъятых фальшивок и 57% от их общей суммы.

Также фальшивомонетчики часто выпускали банкноты в 200 гривен – 45% от общего количества и 26% от их общей суммы. Стогривневые банкноты подделывают редко – лишь 8% и 2% соответственно.

При этом наиболее опасными являются банкноты старого образца 2015 года. Как пояснил начальник управления организации изготовления и обеспечения денег Департамента денежного обеспечения НБУ Валерий Строчков.