Украинцам чаще всего подсовывают две фальшивые купюры: как легко отличить подделку

В Национальном банке Украины сообщили, что мошенники стали реже подделывать гривны, однако они все еще случаются. В целом распознать фальшивку достаточно легко – при этом сразу несколькими способами.
Как проверить подлинность денег
В Нацбанке рассказали, что проверить банкноту. Следует обратить внимание на:
- бумагу;
- рельефность отдельных изображений на лицевой стороне банкноты.
Кроме того, проверить купюру можно меняя угол наклона. Следует смотреть на:
- Изображение. У настоящих купюр цвет меняется в зависимости от угла. Также при изменении угла наклона меняется направление движения фонового изображения ленты.
- Частично введенную в паре полимерную защитную ленту. Она имеет изображение цифрового обозначения номинала и графического знака гривны. В банкнотах номиналом от 100 до 500 гривен, Государственного герба Украины и имеет ярко выраженный кинетический эффект
- Изображение цифрового обозначения номинала. Глядя на банкноту на уровне глаз видно темное на светлом фоне при рассмотрении банкноты с длинной стороны. А светлое на темном фоне – с короткой.
- Наличие водяного знака. Речь идет об изображении портрета, повторяющего портрет с лицевой стороны банкноты. А также изображение цифрового обозначения номинала или графического знака гривны.
- Наличие сквозного элемента. Речь об изображении цифрового обозначения номинала. выполненного на лицевой и оборотной стороне. Оно имеет целостный вид без разрывов, если рассматривать против света.
Как купюры подделывают чаще всего
В целом в НБУ сообщили, что в прошлом году чаще всего подделывали купюру в 500 гривен. Таких было найдено 39% от общего количества изъятых фальшивок и 57% от их общей суммы.
Также фальшивомонетчики часто выпускали банкноты в 200 гривен – 45% от общего количества и 26% от их общей суммы. Стогривневые банкноты подделывают редко – лишь 8% и 2% соответственно.
При этом наиболее опасными являются банкноты старого образца 2015 года. Как пояснил начальник управления организации изготовления и обеспечения денег Департамента денежного обеспечения НБУ Валерий Строчков.
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