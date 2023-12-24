Украинцам посоветовали выключать Wi-Fi на смартфоне на ночь

Большинство из нас никогда не выключает Wi-Fi или мобильный интернет на смартфоне на ночь Кто-то боится пропустить важное сообщение, а кому-то просто лень. Однако отключение интернета в ночное время может иметь положительное влияние на ваш сон и на сам гаджет.

Почему стоит выключать Wi-Fi или мобильный интернет

Предлагаем ознакомиться с 4 причинами, почему стоит выключать интернет на ночь:

Экономия заряда батареи. Главное преимущество отключения интернета – ваш гаджет будет разряжаться медленнее. Это особенно актуально для владельцев старых смартфонов или наоборот тех, в которых новая батарея. Если вы не планируете замену гаджета, то отключение неиспользуемых функций помогут продлить сроки эксплуатации. Безопасность. Если в течение дня интернет включен, то легко можно отследить к какой сети вы подключены. Однако ночью пользователь не сможет узнать к какой сети вы подключены К тому же девайс может подключаться к любой доступной сети. А это уже опасно, ведь пока владелец не следит за смартфоном, он может подключиться к опасной или вредоносной сети. Снижение излучения. Даже если смартфон работает в режиме низкой активности, он все равно излучает SAR. Это одна из причин, почему эксперты советуют выключать интернет на ночь. Также стоит отложить смартфон как можно дальше от места сна. Отвлекающий фактор. У всех активных пользователей интернета есть мессенджеры и страницы в соцсетях. Поэтому если не отключить интернет, они могут всю ночь присылать оповещения и мешать вам спать.

Как видите, отключать Wi-Fi стоит не только из-за смартфона, но и для собственного спокойствия. Конечно, в настройках можно отключить уведомления после определенного часа или убрать настройки автоматического подключения к Вай-Фай, но лучше завести привычку выключать интернет перед сном.