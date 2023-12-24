Украинцам посоветовали выключать Wi-Fi на смартфоне на ночь

Большинство из нас никогда не выключает Wi-Fi или мобильный интернет на смартфоне на ночь Кто-то боится пропустить важное сообщение, а кому-то просто лень. Однако отключение интернета в ночное время может иметь положительное влияние на ваш сон и на сам гаджет.
Почему стоит выключать Wi-Fi или мобильный интернет
Предлагаем ознакомиться с 4 причинами, почему стоит выключать интернет на ночь:
- Экономия заряда батареи. Главное преимущество отключения интернета – ваш гаджет будет разряжаться медленнее. Это особенно актуально для владельцев старых смартфонов или наоборот тех, в которых новая батарея. Если вы не планируете замену гаджета, то отключение неиспользуемых функций помогут продлить сроки эксплуатации.
- Безопасность. Если в течение дня интернет включен, то легко можно отследить к какой сети вы подключены. Однако ночью пользователь не сможет узнать к какой сети вы подключены К тому же девайс может подключаться к любой доступной сети. А это уже опасно, ведь пока владелец не следит за смартфоном, он может подключиться к опасной или вредоносной сети.
- Снижение излучения. Даже если смартфон работает в режиме низкой активности, он все равно излучает SAR. Это одна из причин, почему эксперты советуют выключать интернет на ночь. Также стоит отложить смартфон как можно дальше от места сна.
- Отвлекающий фактор. У всех активных пользователей интернета есть мессенджеры и страницы в соцсетях. Поэтому если не отключить интернет, они могут всю ночь присылать оповещения и мешать вам спать.
Как видите, отключать Wi-Fi стоит не только из-за смартфона, но и для собственного спокойствия. Конечно, в настройках можно отключить уведомления после определенного часа или убрать настройки автоматического подключения к Вай-Фай, но лучше завести привычку выключать интернет перед сном.
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