Українцям порадили вимикати Wi-Fi на смартфоні на ніч

Більшість з нас ніколи не вимикає Wi-Fi чи мобільний інтернет на смартфоні на ніч Хтось боїться пропустити важливе повідомлення, а комусь просто лінь. Однак відключення інтернету в нічний час може мати позитивний вплив на ваш сон та на сам гаджет.
Чому варто вимикати Wi-Fi чи мобільний інтернет
Пропонуємо ознайомитися з 4 причинами, чому варто вимикати інтернет на ніч:
- Економія заряду батареї. Головна перевага відключенні інтернету — ваш гаджет розряджатиметься повільніше. Це особливо актуально для власників старих смартфонів або навпаки тих, в яких нова батарея. Якщо ви не плануєте заміну гаджета, то відключення функцій, що не використовуються, допоможуть продовжити терміни експлуатації.
- Безпека. Якщо протягом дня інтернет включно, то легко можна відстежити до якої мережі ви підключені.. Однак вночі користувач не зможе дізнатися до якої мережі ви підключені До того ж девайс може підключатися до будь-якої доступної мережі. А це вже небезпечно, адже поки власник не стежить за смартфоном, він може під’єднатися до небезпечної або шкідливо мережі.
- Зниження випромінювання. Навіть якщо смартфон працює в режимі низької активності, він все одно випромінює SAR. Це одна з причин, чому експерти радять вимикати інтернет на ніч. Також варто відкласти смартфон якомога далі від місця сну.
- Відволікаючий фактор. У всіх активних користувачів інтернету є месенджери та сторінки в соцмережах. Тож якщо не відключити інтернет, вони можуть всю ніч надсилати сповіщення та заважати вас спати.
Як бачите, відключати Wi-Fi варто не лише через смартфон, але й задля власного спокою. Звісно, в налаштуваннях можна відключити сповіщення після певної години чи прибрати налаштування автоматичного підключення до Вай-Фай, але найкраще завести звичку вимикати інтернет перед сном.
Читай нас в Google News, Telegram, Facebook та Twitter