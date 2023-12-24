Українцям порадили вимикати Wi-Fi на смартфоні на ніч

Більшість з нас ніколи не вимикає Wi-Fi чи мобільний інтернет на смартфоні на ніч Хтось боїться пропустити важливе повідомлення, а комусь просто лінь. Однак відключення інтернету в нічний час може мати позитивний вплив на ваш сон та на сам гаджет.

Чому варто вимикати Wi-Fi чи мобільний інтернет

Пропонуємо ознайомитися з 4 причинами, чому варто вимикати інтернет на ніч:

Економія заряду батареї. Головна перевага відключенні інтернету — ваш гаджет розряджатиметься повільніше. Це особливо актуально для власників старих смартфонів або навпаки тих, в яких нова батарея. Якщо ви не плануєте заміну гаджета, то відключення функцій, що не використовуються, допоможуть продовжити терміни експлуатації. Безпека. Якщо протягом дня інтернет включно, то легко можна відстежити до якої мережі ви підключені.. Однак вночі користувач не зможе дізнатися до якої мережі ви підключені До того ж девайс може підключатися до будь-якої доступної мережі. А це вже небезпечно, адже поки власник не стежить за смартфоном, він може під’єднатися до небезпечної або шкідливо мережі. Зниження випромінювання. Навіть якщо смартфон працює в режимі низької активності, він все одно випромінює SAR. Це одна з причин, чому експерти радять вимикати інтернет на ніч. Також варто відкласти смартфон якомога далі від місця сну. Відволікаючий фактор. У всіх активних користувачів інтернету є месенджери та сторінки в соцмережах. Тож якщо не відключити інтернет, вони можуть всю ніч надсилати сповіщення та заважати вас спати.

Як бачите, відключати Wi-Fi варто не лише через смартфон, але й задля власного спокою. Звісно, в налаштуваннях можна відключити сповіщення після певної години чи прибрати налаштування автоматичного підключення до Вай-Фай, але найкраще завести звичку вимикати інтернет перед сном.