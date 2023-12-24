Повернуть на облік та мобілізують з 1 січня: ТЦК знайшли спосіб призвати ще 100 000 осіб

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан з 24 лютого 2022 року. Це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років. Днями президент Володимир Зеленський заявив про намір мобілізувати ще близько 500 тисяч чоловік. Паралельно розглядається законопроєкт щодо змін у порядку мобілізації та видачі повісток.
Нагадаємо, що воєнний стан та мобілізація триватимуть до 14 лютого 2024 року, але ймовірно їх вкотре подовжать.
Деталі
В межах мобілізації підпадають військовозобов’язані та резервісти віком від 18 до 60 років, які не мають права на відстрочку та відповідають за станом здоров’я. Військовий облік є обов’язковим для всіх військовозобов’язаних, призовників та резервістів, зміни або виключення з обліку можливі, але не звільняють осіб від обов’язків. Виключення означає втрату статусу військовозобов’язаного, призовника чи резервіста, звільнення від законів про облік і мобілізацію.
Серед всіх категорій, тих, хто за станом здоров’я непридатний — виключать з обліку. Водночас буде скасовано статус “обмежено придатний”. Таким чином тисячі українців будуть визнані придатними. Серед іншого також планують запровадити:
Що хочуть запровадити:
- Призовний вік — 25 років, замість 27.
- Військовий облік за кордоном.
- Винятково добровільну мобілізацію жінок.
- Обов’язкову самостійну явку для уточнення даних.
- Замість «обмежено придатний» лише придатний чи непридатний, потрібно буде пройти повторно ВЛК.
- Мобілізацію поліцейських та прокурорів.
- Поки що залишити 2 групу інвалідності причиною для відстрочки.
- Обов’язкову базову військову підготовку на посади у правоохоронних органах чи державній службі.
Поки над цим законопроєктом продовжують працювати, але вже в січні нардепи можуть його підтримати. До речі, деякі країни, наприклад, Естонія, вже заявили про готовність відправити громадян України, якщо ті є військовозобов’язаними. Для цього Україна має підготувати відповідну постанову.
Цей законопроєкт викликав невдоволення серед українців, адже він передбачає значне обмеження прав громадян.
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