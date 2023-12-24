Повернуть на облік та мобілізують з 1 січня: ТЦК знайшли спосіб призвати ще 100 000 осіб

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан з 24 лютого 2022 року. Це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років. Днями президент Володимир Зеленський заявив про намір мобілізувати ще близько 500 тисяч чоловік. Паралельно розглядається законопроєкт щодо змін у порядку мобілізації та видачі повісток.

Нагадаємо, що воєнний стан та мобілізація триватимуть до 14 лютого 2024 року, але ймовірно їх вкотре подовжать.

Деталі

В межах мобілізації підпадають військовозобов’язані та резервісти віком від 18 до 60 років, які не мають права на відстрочку та відповідають за станом здоров’я. Військовий облік є обов’язковим для всіх військовозобов’язаних, призовників та резервістів, зміни або виключення з обліку можливі, але не звільняють осіб від обов’язків. Виключення означає втрату статусу військовозобов’язаного, призовника чи резервіста, звільнення від законів про облік і мобілізацію.

Серед всіх категорій, тих, хто за станом здоров’я непридатний — виключать з обліку. Водночас буде скасовано статус “обмежено придатний”. Таким чином тисячі українців будуть визнані придатними. Серед іншого також планують запровадити:

Що хочуть запровадити:

Призовний вік — 25 років, замість 27.

Військовий облік за кордоном.

Винятково добровільну мобілізацію жінок.

Обов’язкову самостійну явку для уточнення даних.

Замість «обмежено придатний» лише придатний чи непридатний, потрібно буде пройти повторно ВЛК.

Мобілізацію поліцейських та прокурорів.

Поки що залишити 2 групу інвалідності причиною для відстрочки.

Обов’язкову базову військову підготовку на посади у правоохоронних органах чи державній службі.

Поки над цим законопроєктом продовжують працювати, але вже в січні нардепи можуть його підтримати. До речі, деякі країни, наприклад, Естонія, вже заявили про готовність відправити громадян України, якщо ті є військовозобов’язаними. Для цього Україна має підготувати відповідну постанову.

Цей законопроєкт викликав невдоволення серед українців, адже він передбачає значне обмеження прав громадян.