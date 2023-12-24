Вернут на учет и мобилизуют с 1 января: ТЦК нашли способ призвать еще 100 000 человек

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение с 24 февраля 2022 года. Это касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. На днях президент Владимир Зеленский заявил о намерении мобилизовать еще около 500 тысяч человек. Параллельно рассматривается законопроект об изменениях в порядке мобилизации и выдачи повесток.
Напомним, что военное положение и мобилизация продлятся до 14 февраля 2024 года, но вероятно их в очередной раз продлят.
Детали
В рамках мобилизации подпадают военнообязанные и резервисты в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют права на отсрочку и соответствуют по состоянию здоровья. Военный учет является обязательным для всех военнообязанных, призывников и резервистов, изменения или исключения из учета возможны, но не освобождают лиц от обязанностей. Исключение означает потерю статуса военнообязанного, призывника или резервиста, освобождение от законов об учете и мобилизации.
Среди всех категорий, тех, кто по состоянию здоровья непригоден – исключат из учета. В то же время будет отменен статус “ограниченно годный”. Таким образом тысячи украинцев будут признаны пригодными. Среди прочего также планируют ввести:
Что хотят ввести:
- Призывной возраст — 25 лет, вместо 27.
- Военный учет за рубежом.
- Исключительно добровольную мобилизацию женщин.
- Обязательную самостоятельную явку для уточнения данных.
- Вместо “ограниченно годный” только годный или непригодный, то есть придется заново пройти комиссию для проверки состояния здоровья.
- Мобилизацию полицейских и прокуроров.
- Пока что оставить 2 группу инвалидности причиной для отсрочки.
Обязательную базовую военную подготовку на должности в правоохранительных органах или государственной службе.
Пока над этим законопроектом продолжают работать, но уже в январе нардепы могут его поддержать. Кстати, некоторые страны, например, Эстония, уже заявили о готовности отправить граждан Украины, если те являются военнообязанными. Для этого Украина должна подготовить соответствующее постановление.
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