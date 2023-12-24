Вернут на учет и мобилизуют с 1 января: ТЦК нашли способ призвать еще 100 000 человек

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение с 24 февраля 2022 года. Это касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. На днях президент Владимир Зеленский заявил о намерении мобилизовать еще около 500 тысяч человек. Параллельно рассматривается законопроект об изменениях в порядке мобилизации и выдачи повесток.

Напомним, что военное положение и мобилизация продлятся до 14 февраля 2024 года, но вероятно их в очередной раз продлят.

Детали

В рамках мобилизации подпадают военнообязанные и резервисты в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют права на отсрочку и соответствуют по состоянию здоровья. Военный учет является обязательным для всех военнообязанных, призывников и резервистов, изменения или исключения из учета возможны, но не освобождают лиц от обязанностей. Исключение означает потерю статуса военнообязанного, призывника или резервиста, освобождение от законов об учете и мобилизации.

Среди всех категорий, тех, кто по состоянию здоровья непригоден – исключат из учета. В то же время будет отменен статус “ограниченно годный”. Таким образом тысячи украинцев будут признаны пригодными. Среди прочего также планируют ввести:

Что хотят ввести:

Призывной возраст — 25 лет, вместо 27.

Военный учет за рубежом.

Исключительно добровольную мобилизацию женщин.

Обязательную самостоятельную явку для уточнения данных.

Вместо “ограниченно годный” только годный или непригодный, то есть придется заново пройти комиссию для проверки состояния здоровья.

Мобилизацию полицейских и прокуроров.

Пока что оставить 2 группу инвалидности причиной для отсрочки.

Обязательную базовую военную подготовку на должности в правоохранительных органах или государственной службе.

Пока над этим законопроектом продолжают работать, но уже в январе нардепы могут его поддержать. Кстати, некоторые страны, например, Эстония, уже заявили о готовности отправить граждан Украины, если те являются военнообязанными. Для этого Украина должна подготовить соответствующее постановление.