Унитаз будет сиять как новый: используйте два простых средства, которые есть в каждом доме

Отмыть унитаз до блеска не так уж и легко, как может казаться. Особенно сложно тем хозяйкам, которым некогда заботиться об идеальной чистоте в доме. Некачественная вода и небрежное отношение рано или поздно приведут к появлению пятен на сантехнике. Для того чтобы удалить их, нужно приложить немало усилий. Но решение есть.

Как почистить сантехнику

Вернуть блеск сантехнике помогут два простых метода.

Попробуйте использовать водку

Опытные хозяйки знают, что этот алкогольный напиток имеет очень широкий спектр использования. Благодаря своему составу, водка – это не только напиток, но и отличное очищающее средство. С ее помощью ваша сантехника будет сиять так, как будто она только что из магазина. Итак:

Смешайте водку и воду в соотношении один к пяти;

Перелейте эту смесь в бутылку с распылителем.

Далее обработайте поверхность унитаза, а остатки смеси вылейте в слив. Оставьте все это на несколько часов, лучше всего на ночь. Утром протрите губкой или ершиком и смойте.

Поверьте, результат вас приятно удивит.

Используйте щавелевую кислоту

Если случай сложный, или предыдущий способ не дал ожидаемого результата, то следует применить более действенный способ очистки. С помощью этого метода вы легко избавитесь от известнякового налета, ржавчины и мочевого камня.

Для этого нужно:

Смешать щавелевую кислоту с хозяйственным мылом, чтобы это средство можно было легко нанести на поверхность сантехники.

Оставьте это только на 30 минут.

После пройдитесь губкой и оцените результат. Обычно, загрязнение исчезает почти на глазах.

Как видите, есть немало простых способов очистить сантехнику. Эти советы будут актуальны не только для очистки унитаза, но и умывальника или ванной. Конечно, можно использовать готовые смеси из магазина, но стоят они недешево, а результат не всегда тот, что обещает производитель.