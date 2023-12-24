Унітаз сяятиме як новий: використайте два прості засоби, які є в кожній домівці

Відмити унітаз до блиску не так вже й легко, як може здаватися. Особливо складно тим господиням, яким ніколи дбати про ідеальну чистому в домі. Неякісна вода та небережливе ставлення рано чи пізно призведуть до появи плям на сантехніці. Для того, щоб видалити їх, потрібно докласти чимало зусиль. Але рішення є.

Як почистити сантехніку

Повернути блиск сантехніці допоможуть два прості методи.

Спробуйте використати горілку

Досвідчені господині знають, що цей алкогольний напій має дуже широкий спектр використання. Завдяки своєму складу, горілка — це не лише напій, але і відмінний очисний засіб. З її допомогою ваша сантехніка сяятиме так, наче вона щойно з магазину. Отож:

Змішайте горілку та воду у співвідношенні один до п’яти;

Перелийте цю суміш в пляшку з розпилювачем.

Далі обробіть поверхню унітаза, а залишки суміші вилийте в злив. Залиште все це на кілька годин, найкраще на ніч. Вранці протріть губкою або йоршиком та змийте.

Повірте, результат вас приємно вразить.

Використайте щавлеву кислоту

Якщо випадок складний, або попередній спосіб не дав очікувального результату, то слід застосувати більш дієвий спосіб очистки. За допомогою цього методу ви легко позбудетеся від вапнякового нальоту, ржавчини та сечового каменя.

Для цього потрібно:

Змішати щавлеву кислоту з господарським милом, щоб цей засіб можна було легко нанести на поверхню сантехніки.

Залиште це лише на 30 хвилин.

Після пройдіться губкою та оцініть результат. Зазвичай, забруднення зникає майже на очах.

Як бачите, є чимало простих способів очистити сантехніку. Ці поради будуть актуальні не лише для очистки унітаза, але й умивальника чи ванної. Звісно, можна використати готові суміші з магазину, але коштують вони недешево, а результат не завжди той, що обіцяє виробник.