Касается всех: Пенсионный фонд сделал важное заявление относительно выплат пенсий за декабрь

Пенсионный фонд Украины обратился к пенсионерам с важным заявлением относительно выплат за декабрь.

В пресс-службе Пенсионного фонда Украины сообщили, что на пенсии уже выплачено более 45 миллиардов гривен.

Что известно

По данным пресс-службы по состоянию на 20 декабря:

профинансировано 46,1 миллиарда гривен на пенсионные выплаты, из них 9,1 миллиарда гривен предоставлено акционерному обществу “Укрпочта” и 37 миллиардов гривен через уполномоченные банки;

4474,2 миллиона гривен потрачено на выплату жилищных субсидий и других льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг;

2216,8 миллиона гривен направили на страховые выплаты, из них 1023,4 миллиона гривен потрачено на оплату больничных.

При этом в декабре было предоставлено 739 тысяч услуг лицам, которые обратились в органы Пенсионного фонда Украины.

Что изменится в 2024 году

Уже в январе 2024 года в Украине вырастет максимальная и минимальные пенсионные выплаты. Повышение произойдет на фоне роста минимальной заработной платы с 6 700 до 7 100 гривен.

А уже в марте в Украине пройдет масштабная индексация пенсионных выплат. В этот раз также впервые применят специальные пенсионные баллы. Пока не известен точный механизм их использования, но как ранее заявляла глава Министерства социальной политики Украины, эти баллы сделают пенсионные выплаты более справедливыми. Сейчас разница в пенсии тех, кто вышел на заслуженный отдых более десяти лет и тех, кто стал пенсионером год или два назад, достигает тысячи гривен. Это при условии, что оба занимали одинаковую должность и в свое время получали среднюю заработную плату.

Однако как это изменит жизнь пенсионеров на практике до сих пор не известно. Поэтому остается только ждать нововведений, чтобы оценить, как они изменят жизнь пенсионеров. Ведь сотни тысяч украинских пенсионеров на грани выживания.