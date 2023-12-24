Стосується всіх: Пенсійний фонд зробив важливу заяву щодо виплат пенсій за грудень

Пенсійний фонд України звернувся до пенсіонерів з важливою заявою щодо виплат за грудень.

В пресслужбі Пенсійного фонду України повідомили, що на пенсії вже виплачено понад 45 мільярдів гривень.

Що відомо

За даними пресслужби станом на 20 грудня:

профінансовано 46,1 мільярда гривень на пенсійні виплати, з них 9,1 мільярда гривень надано акціонерному товариству “Укрпошта” та 37 мільярдів гривень через вповноважені банки;

4474,2 мільйона гривень витрачено на виплату житлових субсидій та інших пільг на оплату житлово комунальних послуг;

2216,8 мільйона гривень направили на страхові виплати, з них 1023,4 мільйона гривень витрачено на оплату лікарняних.

При цьому в грудні було надано 739 тисяч послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Що зміниться в 2024 році

Вже в січні 2024 року в Україні зросте максимальна та мінімальні пенсійні виплати. Підвищення відбудеться на фоні зростання мінімальної заробітної плати з 6 700 до 7 100 гривень.

А вже в березні в Україні пройде масштабна індексація пенсійних виплат. Цього разу також вперше застосують спеціальні пенсійні бали. Поки не відомий точний механізм їх використання, але як раніше заявляла очільниця Міністерства соціальної політики України, ці бали зроблять пенсійні виплати більш справедливими. Зараз різниця в пенсії тих, хто вийшов на заслужений відпочинок понад десять років та тих, хто став пенсіонером рік чи два тому, сягає тисячі гривень. Це при умові, що обоє займали однакову посаду та свого часу отримували середню заробітну плату.

Однак як це змінить життя пенсіонерів на практиці досі не відомо. Тож залишається лише чекати нововведень, щоб оцінити, як вони змінять життя пенсіонерів. Адже сотні тисяч українських пенсіонерів на межі виживання через значне зростання вартості товарів та послуг, в тому числі через вторгнення окупантів.