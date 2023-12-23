Астрологи назвали один знак Зодиака, которому тотально не будет везти в 2024 году

Еще совсем немного и начнется Новый год. Кто-то его ждет с большими и светлыми надеждами на лучшую жизнь. Мол, с нового года все будет по-новому. Некоторым возможно действительно повезет и жизнь изменится к лучшему, но не одному из представителей зодиакального круга. Астрологи говорят, что этот знак получит звание — лузер года в 2024 году. Ему не то, что не повезет. Все беды, проблемы и неудачи будут им собраны. И этот знак – Скорпион.

В чем больше всего не будет везти Скорпионам?

Неурядицы будут во всех сферах жизни: карьера, личная жизнь, отношения с близкими и друзьями и даже здоровье. Все рухнет в одну кучу, но не стоит опускать руки. Некоторые проблемы будут не столь критичны и вы с ними легко справитесь. Другие заставят вас немного понервничать, но тоже в конце концов завершатся благополучно.

В личной жизни ситуация будет неоднозначной. Все потому, что вы в общем будете иметь популярность у противоположного пола. Однако из-за собственного недоверия в результате негативного опыта жестоко будете обращаться с другими и в буквальном смысле разбивать им сердца. Астрологи советуют не предпринимать импульсивных действий и не сравнивать потенциальных партнеров с прошлыми. И вообще, меньше сравнивать людей, ведь они все разные.

Если вы в отношениях, готовьтесь к ряду ссор и недоразумений. Партнер не захочет вас слышать, а вы его. Чтобы как-то все это сгладить, попробуйте искать компромиссы, говорите, причем очень много. Хуже всего в вашем случае это умолчание проблем. Лучше от этого никому не станет.

Что касается здоровья, то астрологи советуют начать заниматься физическими нагрузками. Немного спорта для укрепления сосудов вам точно не помешает. В противном случае проблемы с ними быстро о себе напомнят.

От карьеры не ждите больших свершений. 2024 совсем не ваш год в этом плане. Однако при очень сильном желании у вас есть шанс изменить ход событий.