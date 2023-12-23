Астрологи назвали один знак Зодіаку, якому тотально не щаститиме у 2024 році

Ще зовсім трішки й розпочнеться Новий рік. Хтось на нього чекає з великими та світлими надіями на краще життя. Мовляв, з нового року все буде по-новому. Декому можливо й справді пощастить і життя зміниться на краще, але не одному з представників зодіакального круга. Астрологи кажуть, що цей знак отримає звання — лузер року у 2024-му. Йому не те що не щаститиме. Всі біди, проблеми та невдачі будуть ним зібрані. І цей знак Скорпіон.

В чому найбільше не щаститиме Скорпіонам?

Негаразди будуть у всіх сферах життя: кар’єра, особисте життя, відносини з близькими та друзями і навіть здоров’я. Все звалиться в одну купу, але не варто опускати руки. Деякі проблеми будуть не настільки критичними й ви з ними легко впораєтесь. Інші, змусять вас трохи понервувати, але теж врешті решт завершаться благополучно.

В особистому житті ситуація буде неоднозначною. Все через те, що ви загалом матимете популярність у протилежної статі. Однак через власну недовіру внаслідок негативного досвіду, жорстоко будете поводитися з іншими й у буквальному сенсі розбивати їм серця. Астрологи радять не робити імпульсивних дій, та не порівнювати потенційних партнерів з минулими. І взагалі, менше порівнювати людей, адже вони всі різні.

Якщо ви в стосунках, то готуйтесь до низки сварок та непорозумінь. Партнер не захоче вас чути, а ви його. Щоб якось все це згладити спробуйте шукати компроміси, говоріть, причому дуже багато. Найгірше у вашому випадку це замовчування проблем. Краще від цього нікому не стане.

Щодо здоров’я, то астрологи радять почати займатися фізичними навантаженнями. Трішки спорту для зміцнення судин вам точно не завадить. Інакше проблеми з ними швидко про себе нагадають.

Від кар’єри не чекайте великих звершень. 2024 зовсім не ваш рік у цьому плані. Однак при дуже сильному бажанні ви таки маєте шанс змінити хід подій.