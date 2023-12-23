ПриватБанк заблокував пенсійний рахунок чоловіка, якому син надіслав гроші: що пішло не так?

В Україні триває фінансовий моніторинг. За ним звісно ж стоять певні працівники, але загалом це комплекс системних дій, які можуть ідентифікувати ту чи іншу операцію, як підозрілу. Тобто інколи люди думають, що якщо їм кошти надсилають близькі родичі, які при цьому мають офіційний дохід, то під фінмоніторинг це не потрапляє. Але один з випадків, який трапився буквально днями спростовує цю думку. ПриватБанк заблокував рахунок, ще й пенсійний, після того, як на нього поступив переказ розміром у 55 тисяч гривень. Таку суму батьку переказав його рідний син, однак батько поки цими грішми скористатися не може.

Розблокувати рахунок тепер дуже проблематично

Взагалі про цю ситуацію стало відомо після того, як про неї на сайті Мінфіну написав власне син, який і робив грошовий переказ. Він сказав, що після блокування у банк зателефонувала його мама, тому що тато не дочуває. Однак консультанти відмовилися продовжувати з нею бесіду.

“У хамському порядку відповіли, що вони спілкуватимуться лише з власником картки (батьком), а ви (мати) відійдіть убік і не заважайте. Мати каже, що батько не дочуває, у відповідь відповіли, щоб батько приніс довідку про те, що він дієздатний, і тоді ви зможете підказувати”, – написав відвідувач форуму.

Це лише невелика частинка з того коментаря, і власне з всієї бесіди, яка трапилася між банком та потерпілими.

У пресслужбі банку відповіли на цей коментар лише, що їм шкода, що таке трапилося. І що їм все-таки потрібні контактні дані батька, щоб вияснити ситуацію.

Банки частіше блокують рахунки

Взагалі під блокування зараз може потрапити будь-хто, тому що банки змушені більш активно проводити моніторинг. За те, що вони щось десь недогледіли, чи не зреагували на підозрілу операцію установа матиме штраф. Тож блокують за підозріло великі суми переказів, операції з криптою, нетипово великі покупки в інтернеті у нічний час та багато іншого.