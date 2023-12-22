Стало відомо, чи матимуть українці вихідні в період різдвяних та новорічних свят

Зазвичай Різдво та Новий рік — це привід для додаткових вихідних. Однак в Україні вже другий рік триває війна, введено воєнний стан, а значить і всі вихідні скасовані. Цьогоріч ще більшої плутанини з усіма вихідними додав перехід на новий церковний календар. Тобто якщо раніше українці святкували Різдво 7 січня, то цього року святкуватимуть 25 грудня (разом з більшістю країн світу). Випадає цей день на понеділок і виявляється, що він буде робочим для левової частки працівників. Всі державні службовці будуть працювати, а от вихідний можна отримати лише працюючи у приватній компанії, і якщо так вирішить керівництво.

А що з Новим роком?

1 січня 2024 року припадає на понеділок, тож ситуація ідентична з Різдвом. Державні установи у своїй більшості працюватимуть. А от приватні компанії можуть самостійно вирішувати працювати їм, чи відпочивати.

Щодо 7 січня, тобто Різдва за старим календарем, то у цей день вихідного апріорі не буде ні у кого, тому що його скасовано законопроєктом Верховної Ради. Щоправда, це буде неділя, тож компанії, які не працюють у неділю таки зможуть відпочивати.

Як українці готуються до святкування Різдва за новим календарем?

Різноманітні опитування демонструють те, що українці раді такому повороту подій і будуть святкувати Різдво 25 грудня. Ба більше, чимало людей так робили ще минулого року, навіть попри те, що церква ще не переходила на новий календар. Більшість кажуть, що адаптація до нових дат пройшла доволі легко, і переналаштуватися було не так складно, як дехто думав.

Водночас більшість кажуть, що пишних святкувань робити не будуть. За столом збиратимуть лише найрідніших, адже війну ніхто не скасовував. Щодо бюджету, який українці готові витратити на свята, то більшість опитаних називають суми від 1000 до 5000 гривень.