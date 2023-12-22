В Ощадбанке назвали ситуацию, из-за которой карту пенсионера точно заблокируют

Пенсионный фонд Украины и Ощадбанк сделали важное заявление. Там объяснили, по каким причинам пенсионеру могут прекратить выплату пенсии.

Срок действия банковских карт продлили

На пенсионные карты, срок действия которых истек до апреля 2022 года Ощадбанк продолжает начислять выплаты пенсионерами, независимо от того где они находятся. Об этом заявила руководительница филиала Донецкого областного управления банка Анна Прасол.

Деньги начисляются и тем, кто сейчас находится на временно оккупированных территориях, в том числе и тех, которые были оккупированы еще в 2014 году.

По словам представительницы Ощадбанка, банк как агент уполномочен зачислять средства на карты пенсионеров. Начислениями пенсионных выплат занимается Пенсионный фонд Украины, а банк в свою очередь по соответствующим спискам зачисляет средства на карточку.

Почему ПФУ и Ощадбанк могут прекратить выплату пенсий на карты пенсионеров

По словам представительницы банка, пенсионная банковская карта может быть заблокирована только в случае смерти пенсионера. Тогда накопленные средства будут ждать наследников владельца счета.

Поэтому если банк получает официальную информацию о смерти лица, то счет сразу блокируют. Это нужно для минимизации любых действий мошенников.

Во всех других случаях средства продолжат начислять. Однако лица со статусом ВПЛ, которые получили его до 24 февраля 2022 года, должны пройти физическую идентификацию в отделении Ощадбанка, лично в отделе Пенсионного фонда или в онлайн формате. Если этого не сделать, банковскую карту заблокируют.

При этом, если карта заблокирована, а Пенсионный фонд продолжает начислять средства, они будут возвращены банком. В таком случае пенсионер должен будет лично обратиться в ПФУ и банк, чтобы вернуть начисление средств.

Также Прасол отметила, что срок действия карточек Ощадбанка продлен до 1 января 2024 года. То есть функционал карточек будет сохранен только до конца года. Именно поэтому до конца года следует успеть пройти идентификацию.

В то же время карту могут заблокировать, если в течение шести месяцев ее не использовали. Чтобы этого избежать, нужно периодически совершать одно из следующих действий:

снятие наличных денег;

безналичные расчеты;

оплата с помощью Google Pay или Apple Pay.