Весеннее тепло или сильные морозы: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца декабря

Декабрь уже успел удивить украинцев неожиданными снегопадами, сильным ветром и гололедом. Сейчас мы наблюдаем оттепель, но погода в декабре успеет удивить нас еще раз.

После незначительных заморозков столбики термометров снова будут показывать плюсовую температуру. Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин на странице в Фейсбук.

Чего ждать от погоды

По словам синоптика, резкое похолодание по всей стране ожидается в промежуток между 24 и 26 декабря. В эти несколько дней столбики термометров опустятся до -3 – -5 градусов ночью и до -2 – -4 днем. Однако такая погода продлится всего несколько дней.

Уже со среды, 27 декабря в нашу страну снова вернется тепло. В большинстве областей Украины будет по-весеннему тепло, вплоть до +9 – +11 градусов.

Напомним, что на днях синоптик “Укргидрометцентра” Наталья Птуха сообщила, что похолодание в Украине будет вызвано циклоном из Скандинавии. Отмечается, что атмосферный фронт будет продвигаться с мероприятия в восточном направлении.

Какой будет погода на Рождество и Новый год

Зимние праздники у нас ассоциируются со снегопадами и морозами. В этом году декабрь уже успел удивить украинцев сильными снегопадами и морозом до -10 градусов.

Уже в пятницу ночью запад Украины накроет мокрый снег с дождем.

В субботу мокрый снег с дождем и сильными порывами ветра ожидается на всей территории Украины. Особенно значительные осадки будут в Карпатах и северных регионах страны.

В воскресенье будет идти снег по всей стране.

А уже с понедельника начнет теплеть. Поэтому на Новый год погода будет почти весенней.

В первый месяц нового года погода будет достаточно теплой, температура воздуха будет держаться около отметки нуля. В целом это отличная новость для украинцев, ведь нашим защитникам на фронте будет хоть немного легче. К тому же теплая зима будет способствовать меньшему потреблению электроэнергии, что крайне важно пока энергетическая инфраструктура под угрозой обстрелов.