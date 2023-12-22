Експерти назвали п’ять популярних гаджетів, які краще нікому не дарувати

Зараз якраз період різдвяних та новорічних свят, а значить безлічі подарунків. Більшість людей активно вибирають презенти для рідних та друзів. І одне діло, якщо вам сказали, що саме хочуть бачити у вигляді подарунка. А інше діло, коли жодних запитів не було і потрібно покладатися виключно на власний смак та інтуїцію. Є дуже багато варіантів новорічних подарунків, і серед них є ті, від яких краще відмовитись. Все через те, що їх підбір інколи вимагає індивідуального підходу, а також вони мають різну актуальність для тих чи інших осіб.

Накладні навушники

Здавалося б, ну крутий подарунок! Але хіба в тому випадку якщо ви точно знаєте яку саме модель та від якого бренду людина хоче ці навушники. В протилежному випадку ви можете не вгадати з розміром, якістю звучання, додатковими функціями тощо.

Цифрові фоторамки

Сьогодні це дуже популярний подарунок. І він дійсно може бути вдалим. Єдине на що радимо звернути увагу — це ціна такої рамки. Якісні вироби коштують в межах 2000 гривень і більше. Якщо ж здешевити, то ви отримаєте китайський непотріб, який глючитиме і звісно ж не принесе отримувачу позитивних емоцій.

“ Розумні” чайники

Дехто вважає, що найкращим подарунком буде розумна техніка. Зараз же час цифрових технологій та інновацій. Однак варто буде обережним з такими подарунками, адже дуже часто господині вибирають техніку не лише за інноваційністю, а й банально за кольором. Щоб відтінок пасував до кухні. Є дуже малий відсоток того, що ви так добре вгадаєте чийсь смак.

Кабелі та різноманітні схожі пристрої

Наприклад, оригінальний кабель для зарядки техніки Apple. Однак це не надто доречний подарунок, та й не зовсім цікавий.

Несезонні речі

Наприклад, електросамокати, скейти, чи навіть щось з одягу, але призначеного на весну/літо. Дарувати щось подібне, в той час, коли воно ще й коштує недешево, варто лише, якщо отримувач вказав це у своєму віш-листі.