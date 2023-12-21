В “Дии” появился функционал, который затронет значительную часть украинцев

Приложение “Дия” снова обновляется и на этот раз в нем появится сразу несколько новых и очень полезных услуг, которые существенно упростят украинцам жизнь. К примеру, уже сейчас в приложении доступна тестовая версия комплексной услуги е-Предприниматель. Она будет включать 8 услуг, и позволит людям одной заявкой подтянуть все сервисы, которые им необходимы для открытия собственного дела. Пока неизвестно, когда точно услуга полноценно заработает, однако уже сейчас совершеннолетние могут попытаться ее протестовать.

“Запускаем е-предприниматель. Пока в бете, чтобы посмотреть все процессы, удобно ли и корректно все работает. Тестируйте е-Предприниматель и оценивайте, насколько удобно и понятно получить услугу”, — заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Больше деталей о новой услуге

Федоров заявил, что эта услуга будет полезна не только будущим предпринимателям, но и тем, кто уже имеет собственный бизнес и хочет его расширить, например, открыть еще один магазин.

“Раньше, чтобы запустить бизнес, нужно было ходить госучреждениями и собирать разрешения. Весь процесс занимал около полутора месяцев. Теперь достаточно будет заполнить заявление на портале Дия за 20 минут даже не выходя из дома“, – уверяют представители приложения.

Вот какие услуги будет объединять комплексная функция є-Предприниматель:

Государственная регистрация ФЛП. Государственная регистрация изменений в ФЛП. Регистрация противопожарной декларации. Государственная регистрация мощностей. Подача информации о вакансиях, которые есть или появились в компании. Регистрация плательщика единого налога. Регистрация плательщика НДС. Открытие банковского счета для ФЛП.

Чтобы протестировать услугу, нужно перейти по ссылке и зарегистрироваться. Делать это могут люди, которые хотят открывать или расширять собственный бизнес, или просто кто-нибудь кому уже есть 18 лет и интересно испытать новый функционал.