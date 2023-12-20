В Украину идут снегопады: какие регионы накроет уже к выходным

Украинцы только оправились от снегопадов и гололеда, которые накрыли Украину в начале декабря, как синоптики предупреждают о новой непогоде.

В Украину идут снегопады, которые будут максимально интенсивными с 22 декабря. К вечеру 24 декабря на севере слой снега местами будет достигать 17 см. В Карпатах ожидается до 55 см снега.

Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга погоды Ventusky.

Чего ждать от погоды на Рождество

Напомним, что в этом году украинцы впервые будут отмечать Рождество вместе с европейцами – 25 декабря. Поэтому какой будет погода перед Рождеством и на сам праздник.

В пятницу, 22 декабря, ночью на западе, днем на севере и в центральных областях ожидается мокрый снег и дождь. Местами стоит готовиться к налипанию мокрого снега и гололеду. Все это будет сопровождаться порывами ветра от 15 до 20 метров в секунду. В Карпатах температура воздуха опустится до -1 – – 6 градусов со снегопадами и метелью. В других регионах температура воздуха будет на отметке около нуля.

В субботу, 23 декабря, ожидаются небольшие снегопады, местами мокрый снег Такой погода будет по всей стране. Ветер не будет утихать, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

В воскресенье, 24 декабря, снегопады будут на западе и севере страны. Порывы ветра и дальше будут достигать 17-22 метров в секунду. Уже к вечеру воскресенья в Черниговской и Сумской областях может насыпать 17 см снега.

Поэтому 24 декабря – на праздничный ужин в Украине будет идти снег, хоть и мокрый. Это поможет создать праздничное настроение в такие темные для нашей страны времена. В понедельник 25 декабря снегопадов не ожидаются или они будут незначительными.

Обратите внимание, что на Рождество украинцы работают. То есть 25 декабря рабочий день, официального государственного выходного не будет из-за военного положения.