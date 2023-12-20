Стало известно, кто будет вручать повестки кроме ТЦК

Теперь повестки военнообязанным смогут вручать без присутствия представителей Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В Украине официально расширили список лиц, которых заставят вручать повестки мужчинам призывного возраста.

Начальник службы по связи с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо рассказал, на кого именно возложат обязанность вручать повестки военнообязанным.

Кто теперь будет вручать повестки, кроме ТЦК

Согласно нововведению, теперь вручать повестки кроме ТЦК будут и такие лица:

представители ЖЭКов и ОСМД;

руководители предприятий всех форм собственности;

председатели сельских советов;

старосты;

представители территориальных общин.

Владимир Фитьо заявил, что меры по оповещению теперь будут осуществляться представителями органов городской власти Это могут быть представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), руководители предприятий всех форм собственности, а также представители ЖЭКов и ОСМД. А также председатели сельских советов, старосты и представители территориальных общин.

Это те лица, которых обяжут вручать повестки-оповещения военнообязанным для того, чтобы они посетили Территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации для прохождения медицинской комиссии и уточнения своих военно-учетных данных.

Что еще нужно знать

Когда в Украине электронный реестр “Оберег” будет синхронизирован с другими государственными реестрами, то Территориальные центры комплектования будут знать все об украинцах, поэтому если человек был зарегистрирован в Киеве, но сейчас трудоустроен во Львове, то ТЦК будет обращаться к работодателю, чтобы тот лично доставил военнообязанного работника в Территориальный центр комплектования.

Еще один важный момент, военнообязанный при смене места жительства будет иметь семь дней, чтобы стать на учет в новом ТЦК по месту жительства или работы. Если этого не сделать, то военнообязанный получит статус уклониста.