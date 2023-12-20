Вартість комуналки зросте у 2024 році: невтішна інформація для українців

Українці вже з острахом очікують на 2024 рік, адже звідусіль лунає інформація, що рік буде важким. Війна продовжується, економіка слабшає, а інфляція стрімко росте. І якщо донедавна всі ці розмови були лише припущенням, то ось вже з’являються перші експертні прогнози, тобто ті, які з високою ймовірністю будуть збуватися. Для прикладу журнал Forbes зібрав близько 30 різних аналітичних даних, проаналізував їх та зробив свій висновок спираючись на думки експертів з різних галузей.

Рівень життя українців суттєво знизиться

У 2024 році очікується багато проблем, які існують вже сьогодні, однак у наступному році лише загостряться. Це, наприклад, дисбаланс на ринку праці, де вакансій буде більше ніж працівників. Відповідно економіка не зможе працювати на повну. В бюджет не сплачуватиметься та кількість податків, яка повинна, що негативно відображатиметься на всьому.

Окрім цього прогнозується ріст долара. Побоювання щодо цього виникли, як тільки НБУ відмовився від фіксованого курсу, однак поки що ситуація зберігалася під контролем. З нового року долар точно буде вищим. Крайню межу до якої він може піднятися — поки не озвучують.

Суттєво прискоряться й темпи інфляції, що негативно зобразиться на цінах на товари й послуги. Очікується, що вже у січні більшість харчів подорожчають на 5%, і це подорожчання буде постійним.

Щодо комунальних послуг, то до кінця опалювального сезону нічого не повинно дорожчати. Однак після, точно зростуть тарифи на електроенергію. Тарифи на газ мали б залишатися незмінними, адже діє мораторій. Однак, в Уряді вже допускають, що ймовірно ціни на опалення таки доведеться підвищувати, адже наразі вони більш як вдвічі нижчі від ринкових.

Є й позитивні новини, а саме підвищення пенсій та мінімальної зарплати, однак погана новина в тому, що інфляція швиденько “з’їсть” це підвищення тож українці його навряд чи відчують.