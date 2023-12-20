Стало відомо, хто буде вручати повістки крім ТЦК

Тепер повістки військовозобов’язаним зможуть вручати без присутності представників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

В Україні офіційно розширили список осіб, яких змусять вручати повістки чоловікам призовного віку.

Начальник служби зі зв’язку з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо розповів, на кого саме покладуть обов’язок вручати повістки військовозобов’язаним.

Хто тепер буде вручати повістки, крім ТЦК

Відповідно до нововведення, тепер вручати повістки крім ТЦК будуть і такі особи:

представники ЖЕКів та ОСББ;

керівники підприємств всіх форм власності;

голови сільських рад;

старости;

представники територіальних громад.

Володимир Фітьо заявив, що міри з оповіщення тепер будуть здійснюватися представниками органів міської влади Це можуть бути представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), керівники підприємств всіх форм власності, а також представники ЖЕКів та ОСББ. А також голови сільських рад, старости та представники територіальних громад.

Це ті особи, яких зобов’яжуть вручати повістки-оповіщення військовозобов’язаним для того, щоб вони відвідали Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації для проходження медичної комісії та уточнення своїх військово-облікових даних.

Що ще потрібно знати

Коли в Україні електронний реєстр “Оберіг” буде синхронізовано з іншими державними реєстрами, то Територіальні центри комплектування будуть знати все про українців, тож якщо чоловік був зареєстрований в Києві, але зараз працевлаштований у Львові, то ТЦК буде звертатися до роботодавця, щоб той особисто доставив військовозобов’язаного працівника до Територіального центру комплектування.

Ще один важливий момент, військовозобов’язаний при зміні місця проживання матиме сім днів, щоб стати на облік в новому ТЦК за місцем проживання або праці. Якщо цього не зробити, то військовозобов’язаний отримає статус ухилянта.