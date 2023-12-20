В Україну йдуть снігопади: які регіони накриє вже до вихідних

Українці лише оговталися від снігопадів та ожеледицю, які накрили Україну на початку грудня, як синоптики попереджають про нову негоду.

В Україну йдуть снігопади, які будуть максимально інтенсивними з 22 грудня. До вечора 24 грудня на півночі шар снігу місцями досягатиме 17 см. В Карпатах очікується до 55 см снігу.

Про це свідчать дані сервісу моніторингу погоди Ventusky.

Чого чекати від погоди на Різдво

Нагадаємо, що цього року українці вперше відзначатимуть Різдво разом з європейцями — 25 грудня. Тож якою буде погода перед Різдвом та на саме свято.

В п’ятницю, 22 грудня, вночі на заході, вдень на півночі та в центральних областях очікується мокрий сніг та дощ. Місцями варто готуватися до налипання мокрого сну та ожеледицю. Все це супроводжуватиметься поривами вітру від 15 до 20 метрів на секунду. В Карпатах температура повітря опуститься до -1 — – 6 градусів зі снігопадами та завірюхою. В інших регіонах температура повітря буде на позначці близько нуля.

В суботу, 23 грудня, очікуються невеликі снігопади, подекуди мокрий сніг Такою погода буде по всій країні. Вітер не вщухатиме, пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду.

В неділю, 24 грудня, снігопади будуть на заході та півночі країни. Пориви вітру і далі сягатимуть 17-22 метрів на секунду. Вже до вечора неділі в Чернігівській та Сумській областях може насипати 17 см снігу.

Тож 24 грудня — на святу вечерю в Україні буде йти сніг, хоч і мокрий. Це допоможе створити святковий настрій в такі темні для нашої країни часи. В понеділок 25 грудня снігопадів не очікуються або вони будуть незначними.

Зверніть увагу, що на Різдво українці працюють. Тобто 25 грудня робочий день, офіційного державного вихідного не буде через те, що запроваджено воєнний стан.