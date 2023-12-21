Названо изменение в законе, которое позволит мобилизовать еще почти 100 тысяч мужчин

На Территориальные центры комплектования и социальной поддержки возложен вопрос поиска людей для пополнения рядов ВСУ. Однако по мнению ветерана АТО и военного эксперта Евгения Дикого, этим вопросом должны заниматься народные депутаты.

В Украине до сих пор действует законодательство мирного времени, что позволяет почти ста тысячам человек уклоняться от военной службы. Именно поэтому военкомы начинают импровизировать и устраивают рейды по общественным местам.

Что предлагает Евгений Дикий

По словам военного эксперта ТЦК сейчас в достаточно глупом положении, ведь в Украине продолжают действовать законы мирного времени. Поэтому есть множество вариантов для уклонения от мобилизации.

По мнению Дикого, именно через Территориальные центры комплектования действуют довольно странно, ведь дело доходит до рейдов по спортзалам и ночным клубам и насильственного затягивания военнообязанных к призывным пунктам.

Он убежден, что похищение людей прямо из маршруток это уже нарушение прав и свобод граждан, и за это должны строго наказывать.

При этом он убежден, что многие военкомы поступают так именно из-за постоянного давления и требования улучшить показатели мобилизации. Однако реально решить ситуацию может Верховная Рада Украины. Дикий убежден, что достаточно принять всего два закона:

о предельном сроке военной службы даже во время войны;

уголовное наказание за уклонение от воинского учета.

Кроме того, он отметил, что ВР пытается усилить мобилизацию. Именно поэтому сейчас активно работают над идеей отмены отсрочки для получения второго высшего образования. Ведь эта лазейка довольно часто используется для уклонения от призыва.

Поэтому отмена отсрочки для получения второго высшего образования позволит увеличить мобилизационный ресурс на 80 тысяч человек. А с учетом того, что у этих людей уже есть высшее образование, то есть смысл отправлять их на многомесячные курсы лейтенантов, чтобы впоследствии они возглавляли взводы и отделения.