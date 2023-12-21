Названо зміну в законі, яка дасть змогу мобілізувати ще майже 100 тисяч чоловіків

На Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки покладене питання пошуку людей для поповнення лав ЗСУ. Однак на думку ветерана АТО та військового експерта Євгена Дикого, цим питання мають займатися народні депутати.

В Україні досі діє законодавство мирного часу, що дозволяє майже ста тисячам осіб ухилятися від військової служби. Саме тому воєнкоми починають імпровізувати та влаштовують рейди по громадських місцях.

Що пропонує Євген Дикий

За словами військово експерта ТЦК зараз в досить дурному становищі, адже в Україні продовжують діяти закони мирного часу. Тож є безліч варіантів для ухилення від мобілізації.

На думку Дикого, саме через Територіальні центри комплектування діють досить дивно, адже справа доходить до рейдів по спортзалах та нічних клубах і насильницького затягування військовозобов’язаних до призовних пунктів.

Він переконаний, що викрадення людей прямо з маршруток це вже порушення прав та свобод громадян, і за це повинні суворо карати.

При цьому він переконаний, що чимало воєнкомів чинять так саме через постійний тиск та вимоги покращити показники мобілізації. Однак реально вирішити ситуацію може Верховна Рада України. Дикий переконаний, що достатньо прийняти лише два закони:

про граничний термін військової служби навіть під час війни;

кримінальне покарання за ухилення від військового обліку.

Крім того, він наголосив на тому, що ВР намагається посилити мобілізацію. Саме тому зараз активно працюють над ідеєю скасування відстрочки для отримання другої вищої освіти. Адже ця лазівка досить часто використовується для ухиляння від призову.

Тож скасування відстрочки для отримання другої вищої освіти дозволить збільшити мобілізаційний ресурс на 80 тисяч осіб. А з урахування того, що в цих людей вже є вища освіта, то є сенс відправляти їх на кількамісячні курси лейтенантів, щоб згодом вони очолювали взводи та відділення.