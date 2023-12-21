Вызывает тошноту и сыпь: в украинские супермаркеты попал опасный сыр

Украинцев срочно предупреждают об опасном сыре, который ввезли в Украину Об этом сообщает RASFF.
Речь идет об опасном сыре “Reblochon de Savoie”. Его привезли из Франции.
В этом сыре найдена опасная инфекция – золотистый стафилококк.
В чем опасность этого продукта
Сыр “Reblochon de Savoie” несет реальную угрозу, ведь в нем обнаружен стафилококк. А именно стафилококковое отравление занимает первое место среди причин пищевых отравлений.
Среди характерных симптомов:
- тошнота;
- сыпь на коже;
- повышенная температура;
- воспаление глаз.
При этом микроорганизм устойчив к воздействию антибиотиков.
Поэтому стоит внимательно изучать товары перед покупкой. Продавцов уже предупредили о необходимости изъять этот сыр из продажи. И если крупные сетевые супермаркеты в ближайшее время выполнят это распоряжение, то на рынках, небольших магазинах или местах стихийной торговли всегда есть риск приобрести опасный товар.
Подробнее об опасном товаре можно узнать по ссылке
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/notification/652472.
В случае, если вы приобрели сыр “Reblochon de Savoie” указанной марки и серии, вам следует воздержаться от его употребления и срочно сообщить об этом факте Госпродпотребслужбу.
Также для собственной безопасности следует соблюдать другие меры безопасности в отношении пищевых продуктов. Речь идет о:
- тщательном мытье рук перед употреблением пищи и приготовлением;
- хранение продуктов при правильных температурах;
- уделении внимания датам пригодности к употреблению.
Периодически мы видим подобные новости, несколько месяцев назад были сообщения об опасном арахисе, который может провоцировать онкологию, а также рыбное сырье, что несет реальную угрозу жизни и здоровью, особенно при потреблении в больших дозах.
Поэтому, чтобы защитить себя, лучше покупать продукты в известных сетевых супермаркетах, где риск приобрести опасные товары минимален. Поскольку там лучше следят за качеством продуктов и сроками годности.
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