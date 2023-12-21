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Вызывает тошноту и сыпь: в украинские супермаркеты попал опасный сыр

21.12.2023

Украинцев срочно предупреждают об опасном сыре, который ввезли в Украину Об этом сообщает RASFF.

Речь идет об опасном сыре “Reblochon de Savoie”. Его привезли из Франции. 

В этом сыре найдена опасная инфекция – золотистый стафилококк. 

В чем опасность этого продукта

Сыр “Reblochon de Savoie” несет реальную угрозу, ведь в нем обнаружен стафилококк. А именно стафилококковое отравление занимает первое место среди причин пищевых отравлений. 

Среди характерных симптомов:

  • тошнота;
  • сыпь на коже;
  • повышенная температура;
  • воспаление глаз.

При этом микроорганизм устойчив к воздействию антибиотиков. 

Поэтому стоит внимательно изучать товары перед покупкой. Продавцов уже предупредили о необходимости изъять этот сыр из продажи. И если крупные сетевые супермаркеты в ближайшее время выполнят это распоряжение, то на рынках, небольших магазинах или местах стихийной торговли всегда есть риск приобрести опасный товар. 

Подробнее об опасном товаре можно узнать по ссылке

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/notification/652472.

В случае, если вы приобрели сыр “Reblochon de Savoie” указанной марки и серии, вам следует воздержаться от его употребления и срочно сообщить об этом факте Госпродпотребслужбу. 

Также для собственной безопасности следует соблюдать другие меры безопасности в отношении пищевых продуктов. Речь идет о:

  • тщательном мытье рук перед употреблением пищи и приготовлением;
  • хранение продуктов при правильных температурах;
  • уделении внимания датам пригодности к употреблению.

Периодически мы видим подобные новости, несколько месяцев назад были сообщения об опасном арахисе, который может провоцировать онкологию, а также рыбное сырье, что несет реальную угрозу жизни и здоровью, особенно при потреблении в больших дозах. 

Поэтому, чтобы защитить себя, лучше покупать продукты в известных сетевых супермаркетах, где риск приобрести опасные товары минимален. Поскольку там лучше следят за качеством продуктов и сроками годности. 

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21.12.2023
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