Викликає нудоту та висип: в українські супермаркети потрапив небезпечний сир

Українців терміново попереджають про небезпечний сир, який ввезли до України Про це повідомляє RASFF.

Мова йде про небезпечний сир «Reblochon de Savoie». Його привезли з Франції.

В цьому сирі знайдено небезпечну інфекцію — золотистий стафілокок.

В чому небезпека цього продукту

Сир «Reblochon de Savoie» несе реальну загрозу, адже в ньому виявлено стафілокок. А саме стафілококове отруєння посідає перше місце серед причин харчових отруєнь.

Серед характерних симптомів:

нудота;

висип на шкіри;

підвищена температура;

запалення очей.

При цьому мікроорганізм стійкий до впливу антибіотиків.

Тож варто уважно вивчати товари перед покупкою. Продавців вже попередили про необхідність вилучити цей сир з продажу. І якщо великі мережеві супермаркети найближчим часом виконають це розпорядження, то на ринках, невеликих магазинах чи місцях стихійно торгівлі завжди є ризик придбати небезпечний товар.

Детальніше про небезпечний товар можна дізнатися за посиланням https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/notification/652472.

В разі, якщо ви придбали сир «Reblochon de Savoie» зазначеної марки та серії, вам слід утриматися від його вживання та терміново повідомити про цей факт Держпродспоживслужбу.

Також задля власної безпеки слід дотримуватися інших заходів безпеки щодо харчових продуктів. Мова йде про:

ретельне миття рук перед вживанням їжі та приготуванням;

зберігання продуктів при правильних температурах;

приділення уваги датам придатності до споживання.

Періодично ми бачимо подібні новини, кілька місяців тому були повідомлення про небезпечний арахіс, що може провокувати онкологію, а також рибну сировину, яка несе реальну загрозу життю за здоров’ю, особливо при споживанні у великих дозах.

Тож щоб захистити себе, краще купувати продукти в відомих мережевих супермаркетах, де ризик придбати небезпечні товари мінімальний. Адже там діють більш суворі норми моніторингу якості продуктів.