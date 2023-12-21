2024: названы категории лиц, имеющие право оформить 100% скидку на оплату коммунальных услуг

В Украине есть два основных вида компенсации, или же помощи на оплату коммунальных услуг. Первая это субсидия и на нее может рассчитывать любая семья, доход которой ниже среднего. При этом статус членов семьи не имеет значения. И есть льготы, где как раз доход не всегда важен, а значение имеет именно статус: например, ветеран войны, лицо, в прошлом работавшее на одной из профессий, дающих право на оформление льготы в будущем и так далее. Так вот такие льготы рассчитываются индивидуально, и каждая категория граждан претендует на разный размер скидки. Например, 25% от общей суммы, которую нужно уплатить за коммунальные. Есть скидка на 50% и даже на 100%. В последнем случае людям не нужно платить за коммуналку совершенно ничего. Рассказываем какой статус нужно иметь, чтобы получить такую льготу.

Есть более пяти категорий граждан, претендующих на такую льготу

Подобную льготу могут получать пенсионеры, у которых есть особые заслуги перед Родиной. Также на похожую скидку претендуют члены семьи такого лица, если его самого уже нет в живых. Кроме того, на 100% льготу претендуют представители ряда профессий, а именно:

Бывшие работники по защите растений. Бывшие работники музеев и библиотек. Бывшие работники в области образования. Вышедшие на пенсию медики и фармацевты. Бывшие работники государственных и коммунальных органов культуры.

Также отмечается, что 100% льгота предусмотрена, если эти лица наработали весь необходимый стаж и при этом работали в сельской местности. Также рассчитывают и средний размер дохода семьи, в которой проживает пенсионер. Если посчитать весь доход, поделить его на всех членов семьи, то 100% льгота получится, если сумма на каждого члена не будет превышать 3760 гривен. В противном случае льгота возможна, но вероятно в меньшем размере.