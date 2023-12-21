2024: названо категорії осіб, які мають право оформити 100% знижку на оплату комунальних послуг

В Україні є два основних види компенсації, чи то допомоги на оплату комунальних послуг. Перша це субсидія і на неї може розраховувати будь-яка сім’я, дохід якої нижче середнього. При цьому статус членів родини значення немає. І є пільги, де якраз дохід не завжди важливий, а значення має саме статус: наприклад ветеран війни, особа, яка у минулому працювала на одній із професій, що дають право на оформлення пільги у майбутньому. Так ось, такі пільги розраховуються індивідуально, і кожна категорія громадян претендує на різний розмір знижки. Наприклад, 25% від загальної суми, яку треба сплатити за комунальні. Є знижка на 50% і навіть на 100%. У останньому випадку людям не потрібно платити за комуналку абсолютно нічого. Розповідаємо, який статус потрібно мати, щоб отримати таку пільгу.

Є понад п’ять категорій громадян, що претендують на таку пільгу

Подібну пільгу можуть отримувати пенсіонери, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Також на схожу знижку претендують члени родини такої особи, якщо її самої вже немає в живих. Окрім цього, на 100% пільгу претендують представники ряду професій, а саме:

Колишні працівники з захисту рослин. Колишні працівники музеїв та бібліотек. Колишні працівники в галузі освіти. Медики та фармацевти, які вже вийшли на пенсію. Колишні працівники державних та комунальних органів культури.

Зазначається також, що 100% пільга передбачена, якщо ці особи напрацювали весь необхідний стаж і при цьому працювали у сільській місцевості. Також, розраховують й середній розмір доходу родини у котрій проживає пенсіонер. Якщо порахувати весь дохід, поділити його на всіх членів родини, то 100% пільга вийде, у випадку, якщо сума на кожного члена не перевищуватиме 3760 гривень. У протилежному випадку пільга можлива, однак ймовірно у меншому розмірі.