ТЦК будут ходить по квартирам и частным домам: что будет, если не открывать дверь?

Украинские власти вроде бы и не анонсируют усиление мобилизации, однако факты говорят об обратном. Каждый день появляется какая-то новая информация, которая намекает на то, что вручать повестки будут гораздо активнее. Например, в Полтаве представители ТЦК заявили, что их сотрудники будут совершать поквартирный обход. То есть военкомат может в любой момент постучать в дверь вашей квартиры. В самом же ТЦК утверждают, что это вовсе не усиление мобилизации, а просто способ привлечь большую часть военнообязанных к процедуре обновления данных. Потому что добровольно мужчины в ТЦК почти не приходят.

Местные жители возмущаются такому решению

Пока нововведение действует только в Полтаве, но не исключение, что к этой инициативе присоединятся и другие города. Жители Полтавы негативно отзываются о таком изменении обстоятельств.

“Кто-то говорит об этом процессе, что это непопулярное решение, но я не считаю его таким. Здесь неуместно включать тему политики. Когда в стране война — это процесс, который должен происходить непрерывно“, — заявила исполняющая обязанности городского головы Екатерина Ямщикова.

Журналисты также поинтересовались у Ямщиковой, что будет, если жители просто не будут открывать двери. Не будут ли выбивать их представители военкомата, и не будет ли за подобное наказания?

“У нас обычный толерантный обход. Там, где открывают – уточняют данные, выдают повестку. Если никто не открывает дверь, если в квартире никого нет, то повестку оставляют в дверях, надеясь на совесть граждан“, — добавила Екатерина.

То есть повестки будут оставлять в дверях, однако, если владелец квартиры не явится в ТЦК, то ему за это ничего не будет. Действующее законодательство и дальше предусматривает вручение повесток лично в руки получателю. Только в таком случае дальнейшее игнорирование этой повестки может нести за собой административное или даже уголовное наказание.