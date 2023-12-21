ТЦК ходитимуть по квартирах та приватних будинках: що буде, якщо не відчиняти двері?

Українська влада начебто й не анонсує посилення мобілізації, однак факти говорять про протилежне. Щодня з’являється якась нова інформація котра натякає на те, що вручати повістки будуть набагато активніше. Наприклад, у Полтаві представники ТЦК заявили, що їхні співробітники будуть здійснювати поквартирний обхід. Тобто військкомат може у будь-який момент постукати у двері вашої квартири. У самому ж ТЦК стверджують, що це зовсім не посилення мобілізації, а просто спосіб залучити більшу частину військовозобов’язаних до процедури оновлення даних. Тому що добровільно чоловіки до ТЦК майже не йдуть.

М ісцеві мешканці обурюються такому рішенню

Поки що нововведення діє лише в Полтаві, але не виключення, що до цієї ініціативи долучаться й інші міста. Наразі ж мешканці Полтави негативно відгукуються про таку зміну обставин.

“Хтось говорить про цей процес, що це непопулярне рішення, але я не вважаю його таким. Тут недоречно включати тему політики. Коли в країні війна — це той процес, який має відбуватися безперервно“, – заявила виконуюча обов’язки міського голови Катерина Ямщикова.

Журналісти також поцікавилися у Ямщикової, що буде якщо мешканці просто не відчинятимуть двері. Чи не вибиватимуть їх представники військкомату, та чи не буде за подібне якогось покарання?

“У нас звичайний толерантний обхід. Там, де відкривають – уточнюють дані, видають повістку. Якщо ніхто не відчиняє двері, якщо у квартирі нікого немає, то повістку залишають у дверях, сподіваючись на совість громадян“, – додала пані Катерина.

Тобто повістки залишатимуть у дверях, однак якщо власник квартири не з’явиться у ТЦК, то йому за це нічого не буде. Чинне законодавство й надалі передбачає вручення повісток особисто в руки отримувачу. Лише у такому випадку подальше ігнорування цієї повістки може нести за собою адміністративне, чи навіть кримінальне покарання.