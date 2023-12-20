Должны знать все абоненты: в Киевстар рассказали о пополнении счета после атаки

Мобильный оператор Киевстар уже оправился от кибератаки, совершенной утром 12 декабря. Поэтому абоненты снова могут звонить, использовать интернет и другие функции. Однако есть еще одна особенность связана с пополнением счета.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевстар на официальной странице компании в сети X (бывшем Twitter).

Можно ли пополнять счет

В Киевстаре рассказывают, что функция пополнения счета уже вполне доступна. Но есть определенные особенности, которые следует учитывать.

Представители голубого мобильного оператора уверяют, что пополнение счета мобильного номера или “Домашнего интернета” уже доступно. Но поскольку все сервисы еще не восстановлены, Киевстар не сможет проинформировать об успешном поступлении средств на счет с помощью привычного СМС-сообщения.

Что известно о кибератаке

Утром 12 декабря украинцы массово начали жаловаться на отсутствие сети у оператора Киевстар. Подключить к национальному роумингу тоже не получалось. Выяснилось, что причина неполадок – кибератака. Ответственность за это взяла на себя хакерская группировка “Солнцепек”. Однако не обошлось и без помощи украинского предателя – сотрудника компании, который предоставил россиянам доступ к нужным данным.

При этом атака хакеров была успешной. Они сумели полностью обрушить мобильную связь и интернет от Киевстара. При этом все вышло из строя больше чем на сутки, над восстановлением некоторых сервисов работают до сих пор.

Как стало известно, им удалось частично уничтожить программное обеспечение и разрушить настройки транзитных базовых станций.

Специалистам компании пришлось проделать колоссальную работу по восстановлению инфраструктуры. И даже на сегодня, несмотря на работу мобильной связи и интернета, восстановлено далеко не все функции. Работа над восстановлением продолжается.

После полного восстановления всех сервисов, Киевстар проанализирует сколько времени абоненты были без доступа к связи и предоставит компенсацию.