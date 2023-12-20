Польша забила тревогу из-за критической нехватки работников: в ком нуждаются больше всего?

Украинцы всегда активно ездили на заработки в соседнюю Польшу. Сейчас уже второй год подряд из-за войны заграницу не могут попасть мужчины, в которых очень нуждаются польские работодатели. Также активно выезжают из Польши и украинские беженцы, последние несколько месяцев сталкивающиеся с негативным отношением к себе со стороны местного населения. Люди едут дальше, в другие страны, где проще интегрироваться и где есть какая-то социальная помощь, хотя бы на первых порах. Все это в совокупности очень плохо влияет на польский рынок труда. Рассмотрим, в каких работниках там нуждаются больше всего.

Вакансии есть в совершенно разных сферах

У Польши не хватает как просто свободных рабочих рук, так и дипломированных специалистов в области медицины и науки. Вот, как выглядит перечень тех специалистов, которых больше всего ждут:

Плотник. Столяр. Монтажник. Каменщик. Штукатур.

Как видим, все эти профессии больше мужские. А потому, что украинским мужчинам выезд за границу запрещен у поляков серьезные проблемы.

Кроме этого критически не хватает и работников в транспортной отрасли, например водителей разных категорий. Обычные работники складов критически нуждаются в 12 из 16 польских воеводств.

Также абсолютно в каждом регионе, где больше, а где меньше, нужны следующие работники:

Врачи, медсестры, акушеры, санитары, массажисты и люди, которые могут ухаживать за пожилыми людьми в соответствующих учреждениях. Воспитатели в детских садах. Их тоже не хватает по всей стране. И в первую очередь это связано с тем, что в садах увеличили количество групп, а также увеличилось количество детей в группе, потому что добавилось много детей из Украины. Учителей и преподавателей по разным предметам в школах и высших учебных заведениях.

Однако, если вакансии в области логистики или строительства не требуют знания языка или даже иногда высшего образования, то с медицинской и образовательной отраслью все серьезно. Чтобы работать, нужно иметь необходимый диплом, опыт и определенный уровень владения польским языком.