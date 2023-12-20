Польща забила на сполох через критичний брак працівників: кого потребують найбільше?

Українці завжди активно їздили на заробітки у сусідню Польщу. Зараз вже другий рік поспіль через війну закордон не зможуть потрапити чоловіки, яких сильно потребують польські роботодавці. Також, активно виїжджають з Польщі й українські біженці, які останні кілька місяців стикаються з негативним відношенням до себе з боку місцевого населення. Люди їдуть далі, в інші країни де простіше інтегруватися й де є якась соціальна допомога, бодай на перших порах. Все це в сукупності вкрай погано впливає на польський ринок праці. Розглянемо, яких працівників там потребують найбільше.

Вакансії є в абсолютно різних сферах

В Польщі не вистачає як просто вільних робочих рук, так і дипломованих фахівців у галузі медицини і науки. Ось, як виглядає перелік тих спеціалістів, яких чекають найбільше:

Тесляр. Столяр. Монтажник. Каменяр. Штукатур.

Як бачимо, всі ці професії більше чоловічі. А через те, що українським чоловікам виїзд закордон заборонено в поляків серйозні проблеми.

Окрім цього критично бракує й працівників у транспортній галузі, наприклад, водіїв різних категорій. Звичайні працівники складів критично потрібні у 12 з 16 польських воєводств.

Також абсолютно у кожному регіоні, де більше, а десь менше, потрібні наступні працівники:

Лікарі, медсестри, акушери, санітари, масажисти та люди, які можуть доглядати за людьми похилого віку у відповідних установах. Вихователі у дитячих садочках. Їх теж бракує по всій країні. І в першу чергу це пов’язано з тим, що в садках збільшили кількість груп, а також збільшилась кількість дітей в групі, тому що додалось багато діток з України. Вчителів та викладачів на різні предмети в школах та вищих навчальних закладах.

Однак, якщо вакансії у галузі логістики чи будівництва не вимагають знання мови, чи навіть інколи вищої освіти, то з медичною та освітньою галуззю все серйозно. Щоб працювати, потрібно мати необхідний диплом, досвід та певний рівень володіння польською мовою.