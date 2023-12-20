Мають знати всі абоненти: в Київстар розповіли про поповнення рахунку після атаки

Мобільний оператор Київстар вже оговтався від кібератаки, здійсненої вранці 12 грудня. Тож абоненти знову можуть телефонувати, використовувати інтернет та інші функції. Однак є ще одна особливість пов’язана з поповнення рахунку.

Про це повідомили в пресслужбі Київстар на офіційній сторінці компанії в мережі X (колишньому Twitter).

Чи можна поповнювати рахунок

В Київстарі розповідають, що функція поповнення рахунку вже цілком доступна. Але є певні особливості, які слід враховувати.

Представники блакитного мобільного оператора запевняють, що поповнення рахунку мобільного номера або “Домашнього інтернету” вже доступне. Але оскільки всі сервіси ще не відновлені, Київстар не зможе проінформувати про успішне надходження коштів на рахунок за допомогою звичного СМС-повідомлення.

Що відомо про кібератаку

Вранці 12 грудня українці масово почали скаржитися на відсутність мережі в оператора Київстар. Підключити до національного роумінгу теж не виходило. З’ясувалося, що причина неполадок — кібератака. Відповідальність за це взяло на себе хакерське угрупування “Сонцепек”. Однак не обійшлося і без допомоги українського зрадника — співробітника компанії, який надав росіянам доступ до потрібних даних.

При цьому атака хакерів була успішною. Вони зуміли повністю обрушити мобільний зв’язок та інтернет від Київстару. При цьому все вийшло з ладу більше ніж на добу, над відновлення деяких сервісів працюють досі.

Як стало відомо, їм вдалося частково знищити програмне забезпечення та зруйнувати налаштування транзитних базових станцій.

Фахівцям компанії довелося виконати колосальну роботу з відновлення інфраструктури. І навіть на сьогодні, попри роботу мобільного зв’язку та інтернеті, відновлено далеко не всі функції. Робота над відновленням і досі триває.

Після повного відновлення всіх сервісів, Київстар проаналізує скільки часу абоненти були без доступу до зв’язку і надасть компенсацію.