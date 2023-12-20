В Минцифре обновили приложение “Дия” и ответили, появятся ли в Украине электронные повестки

Тема электронных повесток волнует население уже не первый месяц. И хотя для этого не создана ни одна законодательная основа и все равно люди регулярно интересуются в Минцифре, не планируются ли подобные нововведения. И вот на днях Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал обновление приложения “Дия”. Он заявил, что в приложении появится много новых опций, а также дал исчерпывающий ответ по электронным повесткам.

Повесток в электронном формате не будет

Электронные повестки — это нереально и их в Украине не будет. И тем более через Дию они не будут приходить.

“Мы об этом говорили, и сейчас я подтверждаю это. Внедрять повестки в “Дии” не планируется вообще. Поэтому этого вопроса нет сегодня на повестке дня“, — заявил министр цифровой трансформации.

Что касается услуг, которые появились, то это:

Перерегистрация автомобиля. Отдельная категория услуг для моряков, где они могут получать квалификационные документы. Отдельная категория еПредприниматель, для бизнеса, где будет объединено сразу 8 услуг, которые можно будет заказать по одной заявке. Также в Дии появится карта открытых укрытий и мест, где можно переждать тревогу. Кроме этого обновят раздел регистрации физического лица предпринимателя.

Приложение обновится автоматически, однако если у вас все эти услуги не появились, то следует перезагрузить приложение или обновить его вручную до последней версии.

Что касается повесток, то некоторые обновления все же есть

Что касается мобилизации, то известно, что повестки может вручать более широкая категория населения. Если недавно это были исключительно представители ТЦК, то сейчас это руководители предприятий, руководители местных органов управления, например, председатели поселковых советов. Также повестки могут вручить даже руководители учебных заведений, лицам, которые считаются военнообязанными и не имеют ни одного из вида отсрочек. Однако такая повестка по-прежнему имеет законное действие, если на ней есть все необходимые подписи, печати и она вручена лично в руки лицу, для которого предназначена.