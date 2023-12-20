У Мінцифри оновили додаток “Дія” та відповіли, чи з’являться в Україні електронні повістки

20Тема електронних повісток турбує населення вже не перший місяць. І хоч для цього не створено жодного законодавчого підґрунтя та все одно люди регулярно цікавляться у Мінцифри, чи не плануються подібні нововведення. І ось днями, Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував оновлення додатка “Дія”. Він заявив, що в застосунку з’явиться багато нових опцій, а також дав вичерпну відповідь щодо електронних повісток.

Повісток в електронному форматі не буде

Електронні повістки — це щось нереальне і їх в Україні не буде. Й тим паче через Дію вони не приходитимуть.

“Ми про це говорили, і зараз я підтверджую це. Впроваджувати повістки в “Дії” не планується взагалі. Тому цього питання немає сьогодні на порядку денному“, – заявив міністр цифрової трансформації.

Щодо послуг, які з’явилися, то це:

Перереєстрація автомобіля. Окрема категорія послуг для моряків, де вони можуть отримувати кваліфікаційні документи. Окрема категорія єПідприємець, для бізнес у де буде об’єднано одразу 8 послуг, які можна буде замовити по одній заявці. Також в Дії з’явиться карта відчинених укриттів та місць де можна перебути тривогу. Крім цього оновлять розділ щодо реєстрації фізичної особи підприємця.

Додаток оновиться автоматично, однак якщо у вас всі ці послуги не появилися, то варто перезавантажити застосунок, чи оновити його вручну до останньої версії.

Щодо повісток, то деякі оновлення все-таки є

Стосовно мобілізації, то наразі відомо, що повістки може вручати ширша категорія населення. Якщо донедавна це були виключно представники ТЦК, то зараз це керівники підприємств, очільники місцевих органів управління, наприклад, голови селищних рад. Також, повістки можуть вручити навіть керівники закладів освіти, особам, які вважаються військовозобов’язаними та не мають жодного з виду відстрочок. Однак така повістка, як і раніше має законну дію, якщо на ній є всі необхідні підписи, печатки і вона вручена особисто в руки тій особі, для якої призначена.