Мобилизация коснется всех украинцев: Верховная Рада согласовала изменения в закон о военной службе

Их цель – привлечь как можно больше людей в ряды ВСУ. Так что изменится уже в ближайшее время.

Что изменится в 2024 году

Отсрочку будут предоставлять мужчинам и женщинам от 18 до 60 лет, которые имеют на это право в соответствии с 23 последними ЗУ “О мобилизационной подготовке и мобилизации”.

Известно, что студенты, которые получают второе или более высокое образование не смогут получить отсрочку от мобилизации. Кроме того, будут и другие изменения:

Люди, обучающиеся на дневной форме и получающие второе высшее образование смогут получить отсрочку до конца учебного года.

Военные, призванные по мобилизации и имеющие военно-учетную специальность по инженерному направлению должны назначаться на должности в соответствии с образованием.

Граждане, которые признаны ограниченно годными подлежат повторному медицинскому обследованию в течение полугода со дня вступления в силу закона.

Также будут расширены полномочия исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов в сфере обороны.

Как сейчас проходит мобилизация

Известно, что сейчас украинцев мобилизуют по специальным мобилизационным планам. Их принимает военно-политическое руководство и эти документы являются засекреченными. ТЦК получают задание мобилизовать определенных специалистов в определенном объеме, после чего руководитель Территориального центра комплектования издает приказ об оповещении. Уполномоченные лица проводят оповещение мужчин через вручение повестки по правилам военного времени мужчины должны прийти в указанное время по указанному адресу.

Повестки бывают нескольких видов:

об уточнении данных;

на прохождение военно врачебной комиссии;

мобилизационное распоряжение.

Отправить на фронт не могут пока ВВК не примет постановление о пригодности военнообязанного. После получения мобилизационного распоряжения бойцов в учебные центры. Минимальные стоки обучения – один месяц. Однако обучение может длиться до трех месяцев и проходить в том числе за рубежом.