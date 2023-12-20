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Мобилизация коснется всех украинцев: Верховная Рада согласовала изменения в закон о военной службе

20.12.2023
мобілізація

Их цель – привлечь как можно больше людей в ряды ВСУ. Так что изменится уже в ближайшее время. 

Что изменится в 2024 году

Отсрочку будут предоставлять мужчинам и женщинам от 18 до 60 лет, которые имеют на это право в соответствии с 23 последними ЗУ “О мобилизационной подготовке и мобилизации”. 

Известно, что студенты, которые получают второе или более высокое образование не смогут получить отсрочку от мобилизации. Кроме того, будут и другие изменения:

  • Люди, обучающиеся на дневной форме и получающие второе высшее образование смогут получить отсрочку до конца учебного года. 
  • Военные, призванные по мобилизации и имеющие военно-учетную специальность по инженерному направлению должны назначаться на должности в соответствии с образованием.
  • Граждане, которые признаны ограниченно годными подлежат повторному медицинскому обследованию в течение полугода со дня вступления в силу закона. 
  • Также будут расширены полномочия исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов в сфере обороны. 

Мобілізація

Как сейчас проходит мобилизация

Известно, что сейчас украинцев мобилизуют по специальным мобилизационным планам. Их принимает военно-политическое руководство и эти документы являются засекреченными. ТЦК получают задание мобилизовать определенных специалистов в определенном объеме, после чего руководитель Территориального центра комплектования издает приказ об оповещении. Уполномоченные лица проводят оповещение мужчин через вручение повестки по правилам военного времени мужчины должны прийти в указанное время по указанному адресу. 

Повестки бывают нескольких видов:

  • об уточнении данных;
  • на прохождение военно врачебной комиссии;
  • мобилизационное распоряжение. 

Отправить на фронт не могут пока ВВК не примет постановление о пригодности военнообязанного. После получения мобилизационного распоряжения бойцов в учебные центры. Минимальные стоки обучения – один месяц. Однако обучение может длиться до трех месяцев и проходить в том числе за рубежом.

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20.12.2023
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