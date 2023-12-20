Мобілізація торкнеться  всіх українців: Верховна Рада погодила зміни до закону про військову службу

Уряд та ВР готують зміни до законодавства. Їх мета — залучити якомога більше людей до лав ЗСУ. То що зміниться вже найближчим часом.

Що зміниться в 2024 році

Відстрочку надаватимуть чоловікам та жінкам від 18 до 60 років, які мають на це право відповідно до 23 останні ЗУ “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Відомо, що студенти, які отримують другу або більше вищу освіту не зможуть отримати відстрочку від мобілізації. Крім того, будуть й інші зміни:

Люди, що навчаються на денній формі і здобувають другу вищу освіту зможуть отримати відстрочку до кінця навчального року.

Військові, що призвані по мобілізації та мають військово-облікову спеціальність за інженерним напрямком повинні призначатися на посади відповідно до освіти.

Громадяни, які визнані обмежено придатними підлягають повторному медичному обстеженню протягом пів року з дня набрання чинності закону.

Також будуть розширені повноваження виконавчих органів сільських, селищних та міських рад у сфері оборони.

Як зараз проходить мобілізація

Відомо, що зараз українців мобілізовують за спеціальними мобілізаційними планами. їх приймає військово-політичне керівництво і ці документи є засекреченими. ТЦК отримують завдання мобілізувати певних спеціалістів у певному обсязі, після чого керівник Територіального центру комплектування видає наказ про оповіщення. Уповноважені особи проводять оповіщення чоловіків через вручення повістки за правилами воєнного часу чоловіки повинні прийти в указаний час за вказаною адресою.

Повістки бувають кількох видів:

про уточнення даних;

на проходження військово лікарської комісії;

мобілізаційне розпорядження.

Відправити на фронт не можуть допоки ВЛК не прийме постанову про придатність військовозобов’язаного. Після отримання мобілізаційного розпорядження бійців до навчальних центрів. Мінімальні стоки навчання — один місяць. Однак навчання може тривати до трьох місяців та проходити за кордоном.