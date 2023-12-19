В сети распространяется рецепт мясного ужина, который обойдется в 10 гривен: украинцы массово оставляют свои отзывы

Каждый украинец согласится, что поход в магазин это всегда несколько сотен гривен. Даже если вы пришли за хлебом, макаронами и курятиной, то это уже обойдется более чем в 100 гривен. Но вот одна из украинских блогеров решила доказать обратное. Что мол можно приготовить вкусный, сытный и мясной ужин (на одного человека) потратив на это всего 10 гривен. Женщина не только выложила у себя на странице видео, как готовит это блюдо, но и прикрепила чеки из магазина, где общая сумма расходов действительно составляет десятку. Давайте посмотрим, чем украинка предлагает полакомиться за такие смешные средства.

В меню куриная котлета, каша и жареный лук

Оказывается, женщина решила приготовить котлету из куриного фарша, сварить пшеничную крупу и заправить кашу жареным лучком.

При этом все продукты она покупала исключительно в том количестве, которое ей требовалось для приготовления одной порции. Это:

Куриный фарш: 62 грамма (7,28 грн). Одна луковица, которая обошлась в 63 копейки. 100 г пшеничной крупы, за которую заплатили 1,09 копейки.

То есть, все вместе обошлось женщине в вышеупомянутые 10 гривен.

“Будем готовить котлетку и вкусную кашицу с жареным лучком. Сбрось это тому, кто говорит, что дешево поесть невозможно. Давайте жить без лишних затрат“, — добавила сообщение автор этого поста.

Однако украинцы ее откровенно захейтили. Очень мало пользователей действительно оценили этот лайфхак или тем более взяли его на вооружение. Многие спросили, почему женщина не посчитала кусок хлеба, ушедшего в котлету, а также масло на котором жарился лучок и котлета, в том числе.

Другие пользователи решили зайти еще дальше, и спросить, почему к расходам не добавлены расходы на воду, газ и электроэнергию.

Была и такая категория лиц, которые с бюджетом согласились, что мол, это действительно реально, однако усомнились в полезности такого блюда и, что подобное не спровоцирует расстройства желудка.