Налог на жилье будут рассчитывать по-новому: что нужно знать украинцам?

Уже не первый год украинцы вынуждены платить налог за недвижимость, если они обладают так называемыми лишними метрами. Лишним по мнению государства считается все, что больше 60м2 в случае с квартирой и 120 м2 в случае с домом. Однако война внесла коррективы и в этот пункт. На сегодняшний день многие категории населения освобождены от уплаты этого налога. Другие же должны по-прежнему платить в противном случае будет штраф.

Кто освобожден от налога?

Данный налог уплачивается за прошлый год (до июля включительно). То есть летом этого года украинцы платили налог за 2022 год. За 2023 будут платить в 2024 году (опять же до июля). Однако ничего не платить имеют право люди, жилье которых находилось или продолжает находиться на временно оккупированных территориях. Также, не платят налоги владельцы поврежденного или разрушенного жилья, то есть такого, в котором невозможно жить. Не должны ничего платить и украинцы жилье которых не в оккупации, не уничтожено, но находится в зоне активных боевых действий или очень рядом. То есть на территориях из которых желательно эвакуироваться, потому что жить там опасно.

Все остальные, независимо от социального статуса и изобилия, должны оплатить свои лишние квадратные метры.

Следует отметить, что каждая область самостоятельно устанавливает налоговую ставку, однако она не может быть больше 1,5% от минимальной зарплаты за каждый метр. В некоторых областях именно такой процент и платят украинцы, в некоторых он может быть вдвое меньше. Так как в 2023 году минимальная зарплата составляла 6700 гривен, то максимальная сумма, которую должны уплатить украинцы в 2024 году не должна превышать 100,5 гривен за каждый лишний метр.

К слову, если домом, например на 200 м2, владеет два человека, имеющих в собственности по 100 квадратных метров, то ни один из них налог оплачивать не будет.