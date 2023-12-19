2024 рік стане казковим для трьох знаків Зодіаку: збудеться все про що мріяли

Астрологи навперебій складають гороскопи на 2024 рік, який розпочнеться вже зовсім скоро. Комусь прогнозують втрати, фінансові проблеми, труднощі та переживання. Іншим навпаки — багато позитиву, здійснення мрій та всього запланованого. Сьогодні поговоримо саме про останніх. Море позитивних емоцій астрологи прогнозують Козорогам, Тельцям та Близнюкам.

Козоріг

Все, що ви раніше без успіху пробували реалізовувати вдасться у 2024 році. Всі починання нарешті принесуть свої плоди. Всі плани почнуть збуватися і рухатися у потрібному напрямку. Будьте уважними в квітні. Саме в цей час на вас матимуть великий вплив Юпітер та Уран. Ці планети відкриють перед вами нові горизонти й важливо вміти вчасно це розпізнати та використати на повну. Ризикуйте але в міру, будьте наполегливі й терплячі. Все буде і зовсім скоро!

Телець

Цьому знаку у 2024 році щаститиме найбільше. Реально всі мрії, навіть ті які здавалися нереальними почнуть збуватися. Це дійсно рік шалених можливостей та трансформацій. Юпітер, планета удачі, керуватиме Тельцем аж до кінця травня. Весь цей період вам неабияк щаститиме, тож не бійтесь починати будь-яку зі справ. Все пройде дуже успішно. Починайте нові проєкти, завершуйте старі — астрологи кажуть, що більш вдалого року для цього всього просто не може бути. Також фахівці радять Тельцям зайнятись самопізнанням. Особливо це стосується тих, хто ще не знайшов свого призначення у житті.

Близнюки

Близнюкам варто очікувати на успіх у справах вже ближче до початку літа. В травні Юпітер перейде у ваш знак і ви почнете користуватися всіма його привілеями. До цього вам теж щаститиме, ви відчуватимете підтримку від Всесвіту, однак серйозних змін не відбуватиметься. По справжньому важливі проєкти слід відкласти саме на літо. В другій половині 2023 року ви в буквальному сенсі вистрілите. А поки не квапте події та будьте уважні до деталей.