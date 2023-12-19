Кабмин издал новое постановление 552, которое меняет правила мобилизации в Украине

В Украине продолжается полномасштабная война и всеобщая мобилизация. Поэтому в связи с этим в Украине вводят новые законы о раздаче повесток.

Одно из нововведений – руководитель сельского совета должен лично формировать и подписывать повестки. Именно это предусмотрено новым постановлением Кабинета Министров под номером 552.

Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров во время заседания Конгресса местных и региональных властей в городе Львов.

Что еще известно об усилении мобилизации?

По словам Умерова на законодательном уровне сейчас изучаются другие способы привлечения людей в ряды ВСУ, но все это будет объявлено только после утверждения нововведений Верховной Радой Украины.

В целом существует три категории повесток:

повестка об уточнении данных, ее вручат для обновления информации о военнообязанном;

повестка на прохождение военно-врачебной комиссии;

мобилизационное распоряжение, его выдают военнообязанному после прохождения ВВК в случае признания его годным к службе.

В Украине продолжается массовая мобилизация в ряды ВСУ, поэтому повестки могут быть вручены украинцам где угодно, в том числе на рабочем месте. Адвокаты объясняют возможные последствия отказа от подписания повестки и как избежать наказания за уклонение от мобилизации.

Граждане могут получить повестку на улице, блокпосте или даже в спортзале. И такой способ вручения вполне законный. Юристы объясняют, что вручение повестки на улице является вполне законным. Пустую повестку можно заполнять на месте. Но это возможно только при условии присутствия председателя Территориального центра комплектования, от имени которого вручается повестка.

Юрист Николай Муренко объяснил, что лицо может отказаться от подписи при получении повестки. Это возможно, если работники ТЦК выдали повестку с нарушением законодательства, добавляли данные к уже частично заполненному бланку, указали неправильные данные получателя или повестку вручало неуполномоченное лицо без печати.