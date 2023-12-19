Кабмін видав нову постанову 552, яка міняє правила мобілізації в Україні

В Україні триває повномасштабна війна і загальна мобілізація. Тож у зв’язку з цим в Україні запроваджують нові закони про роздачу повісток.

Одне з нововведень — керівник сільської ради повинен особисто формувати та підписувати повістки. Саме це передбачено новою постановою Кабінету Міністрів під номером 552.

Про це повідомив очільник Міністерства оборони України Рустем Умеров під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у місті Львів.

Що ще відомо про посилення мобілізації?

За словами Умерова на законодавчому рівні зараз вивчаються інші способи залучення людей до лав ЗСУ, але все це буде оголошено лише після затвердження нововведень Верховною Радою України.

Загалом існує три категорії повісток:

повістка про уточнення даних, її вручать для оновлення інформації про військовозобов’язаного;

повістка на проходження військово лікарської комісії;

мобілізаційне розпорядження, його видають військовозобов’язаному після проходження ВЛК у разі визнання його придатним до служби.

В Україні триває масова мобілізація до лав ЗСУ, тож повістки можуть бути вручені українцям будь-де, в тому числі на робочому місці. Адвокати пояснюють можливі наслідки відмови від підписання повістки та як уникнути покарання за ухиляння від мобілізації.

Громадяни можуть отримати повістку на вулиці, блокпості чи навіть у спортзалі. І такий спосіб вручення цілком законний. Юристи пояснюють, що вручення повістки на вулиці є цілком законним. Пусту повістку можна заповнювати на місці. Але це можливо лише за умови присутності голови Територіального центру комплектування, від імені якого вручається повістка.

Юрист Микола Муренко пояснив, що особа може відмовитися від підпису при отриманні повістки. Це можливо, якщо працівники ТЦК видали повістку з порушенням законодавства, додавали дані до вже частково заповненого бланка, вказали неправильні дані отримувача або повістку вручала неуповноважена особа без печатки.