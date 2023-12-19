Податок на житло розраховуватимуть по-новому: що треба знати українцям?

Вже не перший рік українці змушені сплачувати податок за нерухомість, якщо вони володіють так званими “зайвими” метрами. Зайвим на думку держави вважається все, що більше 60м2 у випадку з квартирою та 120 м2 у випадку з будинком. Однак війна внесла корективи й у цей пункт. Станом на сьогодні багато категорій населення звільнені від сплати цього податку. Інші ж повинні сплачувати, як і раніше в протилежному випадку буде штраф.

Хто звільнений від податку?

Даний податок сплачується за минулий рік (до липня включно). Тобто цьогоріч влітку українці сплачували податок за 2022 рік. За 2023 сплачуватимуть у 2024 році (знову ж до липня). Проте, нічого не платити мають право люди, житло яких знаходилося чи продовжує знаходитися на тимчасово окупованих територіях. Також, не сплачують податки власники пошкодженого чи зруйнованого житла, тобто такого в якому неможливо жити. Не повинні нічого платити й українці житло яких не в окупації, не знищене, але знаходиться в зоні активних бойових дій чи дуже поруч. Тобто на територіях з котрих бажано евакуйовуватись, тому що жити там небезпечно.

Всі інші, незалежно від соціального статусу та достатку, повинні оплатити за свої зайві квадратні метри.

Слід зазначити, що кожна область самостійно встановлює податкову ставку, однак вона не може бути більшою, ніж 1,5% від мінімальної зарплати за кожен метр. В деяких областях саме такий відсоток і сплачують українці, в деяких від може бути вдвічі меншим. Через те, що у 2023 році мінімальна зарплата становила 6700 гривень, то максимальна сума, яку мали б сплатити українці у 2024 році не повинна перевищувати 100,5 гривень за кожен зайвий метр.

До слова, якщо будинком, приміром, на 200 м2 володіє дві особи, які мають у власності по 100 квадратних метрів, то жоден з них податок оплачувати не буде.