Глава НБУ сделал шокирующее заявление: пора запасаться продуктами?

До Нового года осталось совсем немного и даже в условиях мирного времени в январе всегда традиционно наблюдалось повышение цен на абсолютно все товары и услуги. Сейчас когда в Украине война инфляция бьет все рекорды. Пока ее еще всячески сдерживают, однако уже с 1 января цены на продукты вырастут, как минимум на 5%. Такое заявление уже сделал глава Национального банка Украины.

Это будет совсем не окончательное удорожание, а только его начало. Инфляция будет стремительно расти. В целом, большинство продуктов будут примерно на 50% дороже, чем в 2022 году. И примерно на 25% дороже по сравнению с 2023 годом. Следующие две последние недели года будут более или менее стабильными в плане цен, так что все желающие и те, кто имеет такую возможность, могут запастись хотя бы тем, что покупают очень часто и тем, что имеет длительный срок хранения.

Что подорожает и почему?

Главной причиной удорожания выступает сложная логистика. То есть, в первую очередь, подорожают все товары, которые едут в Украину из-за границы. Также подорожают свежие овощи, выращиваемые в теплицах, на освещение и отопление которых предприниматели тратят много электроэнергии, что сейчас сильно подорожала. В общем, список продуктов, которые точно станут более дорогими, выглядит так:

Весь импортный товар. Молочные продукты. Макаронные изделия. Газированные напитки.

Также уже совсем скоро начнут дорожать овощи, которые выращивались в Украине. Это картофель, лук, свекла и т.д. Все потому, что чем ближе к весне, тем меньшие запасы остаются у предпринимателей. Остатки будут продавать по завышенным ценам.

Что касается дефицита тех или иных товаров, то его не прогнозируют. Говорят всего есть и будет достаточно. Проблема только в ценах, которые в январе начнут стремительно расти, пока снова не остановятся на какой-то новой отметке.