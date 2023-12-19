Голова НБУ зробив шокуючу заяву: пора запасатися продуктами?

До Нового року залишилося зовсім трішки і навіть в умовах мирного часу в січні завжди традиційно спостерігалися підвищення цін на абсолютно всі товари і послуги. Зараз, коли в Україні війна інфляція б’є всі рекорди. Наразі її ще всіляко стримують, однак вже з 1 січня ціни на продукти зростуть, як мінімум на 5%. Таку заяву вже зробив голова Національного банку України. Це буде зовсім не остаточне подорожчання, а лише його початок. Інфляція стрімко зростатиме. В цілому, більшість продуктів будуть приблизно на 50% дорожчими ніж у 2022 році. І приблизно на 25% дорожчі в порівнянні з 2023 роком. Наступні два останніх тижні року будуть більш менш стабільними в плані цін, тож всі охочі й ті хто має таку змогу можуть запастися бодай тим, що купують дуже часто і що має тривалий термін зберігання.

Що подорожчає та чому?

Головною причиною подорожчання виступає складна логістика. Тобто в першу чергу подорожчають всі товари, які їдуть в Україну з-за кордону. Також, подорожчають свіжі овочі, які вирощують в теплицях, на освітлення та опалення яких підприємці витрачають багато електроенергії, котра зараз сильно подорожчала. Загалом, перелік продуктів, які точно стануть дорожчими, виглядає так:

Весь імпортний товар. Молочні продукти. Макаронні вироби. Газовані напої.

Також, вже зовсім скоро почнуть дорожчати овочі, які вирощувались в Україні. Це картопля, цибуля, буряк тощо. Все через те, що чим ближче до весни, тим менші запаси залишаються у підприємців. Залишки продаватимуть за завищеними цінами.

Стосовно дефіциту тих чи інших товарів, то його не прогнозують. Кажуть всього є та буде вдосталь. Проблема лише у цінах, які в січні почнуть стрімко рости допоки знову не зупиняться на якісь новій позначці.