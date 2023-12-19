2024 год станет сказочным для трех знаков Зодиака: сбудется все о чем мечтали

Астрологи наперебой составляют гороскопы на 2024 год, который начнется совсем скоро. Кому-то прогнозируют потери, финансовые проблемы, трудности и переживания. Другим наоборот — много позитива, исполнения мечтаний и всего запланированного. Сегодня поговорим именно о последних. Море положительных эмоций астрологи прогнозируют Козерогам, Тельцам и Близнецам.

Козерог

Все, что вы раньше безуспешно пытались реализовывать, удастся в 2024 году. Все начинания наконец-то принесут свои плоды. Все планы начнут сбываться и двигаться в нужном направлении. Будьте внимательны в апреле. Именно в это время на вас окажут большое влияние Юпитер и Уран. Эти планеты откроют перед вами новые горизонты и важно уметь своевременно распознать и использовать их вовсю. Рискуйте, но в меру, будьте настойчивы и терпеливы. Все будет и совсем скоро!

Телец

Этому знаку в 2024 году будет везти больше всех. Реально все мечты, даже казавшиеся нереальными начнут сбываться. Это действительно год безумных возможностей и трансформаций. Юпитер, планета удачи, будет управлять Тельцем до конца мая. Весь этот период вам будет везти, и не бойтесь начинать любое из дел. Всё пройдет очень успешно. Начинайте новые проекты, завершайте старые — астрологи говорят, что более удачного года для этого просто не может быть. Также специалисты советуют Тельцам заняться самопознанием. Особенно это касается тех, кто еще не нашел своего предназначения в жизни.

Близнецы

Близнецам следует ожидать успеха в делах уже ближе к началу лета. В мае Юпитер перейдет в ваш знак, и вы начнете пользоваться всеми его привилегиями. До этого вам тоже будет везти, вы будете чувствовать поддержку от Вселенной, однако серьезных изменений не будет. По настоящему важные проекты следует отложить именно на лето. Во второй половине 2023 года вы в буквальном смысле выстрелите. А пока не торопите события и будьте внимательны к деталям.