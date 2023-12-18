Как купить настоящую икру к новогоднему столу: советы от Госпродпотребслужбы 

Уже традиционного перед новогодними и рождественскими праздниками в Украине активизируется продажа фальсифицированной икры. Подделка встречается не только среди дешевых товаров, но и тех, что стоят дороже. Однако покупатели достаточно легко могут распознать качественную икру, если будут придерживаться нескольких простых правил.

Об этом рассказали в Госпродпотребслужбе Украины.

Как выбрать безопасную и качественную икру

Специальные по защите прав потребителей советуют украинцам обращать внимание на такие нюансы:

Место продажи. Лучше покупать икру в сетевых магазинах. Там самая низкая вероятность попасть на фальсификат. К тому же там лучше контролируют условия хранения и следят за сроком годности.

Упаковка и маркировка. Лучше всего покупать икру в стеклянной таре. Желательно, чтобы она была прозрачная и вы могли визуально оценить ее качество. Также стоит отказаться от развесной икры, ведь там нет маркировки, а продукт могли многократно замораживать/размораживать. Крышка при этом должна быть проштампована изнутри. Ведь нанесенные или выдавленные внутрь цифры легко можно подделать.

Дата производства. Красную икру добывают в июле-августе. Поэтому если на крышке указана другая дата, то вероятно, солили уже замороженную икру.

Состав. В составе должен быть указан сорт. Лучше всего выбирать первый. При этом содержание соли не должно превышать 5-6%.

Внешний вид и аромат. Оценить вкусовые качества продукты можно будет только после покупки. Настоящая икра должна быть рассыпчатой, иметь однородный цвет и легкий рыбный аромат. Фальсифицированную икру делают из желатина или водорослей, поэтому она будет жесткой, без ядра и будет иметь сильный рыбный аромат и чаще всего избыток соли.

Самый простой способ оценить подлинность икры – бросить несколько икринок в горячую воду Искусственная икра просто растворится в воде.

Также обратите внимание, что икра, которая вроде бы ввезена из рф – это контрабанда или фальсификат. Официально подобные товары давно не импортируется в Украину.