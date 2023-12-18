Послуги Ощадбанку для пенсіонерів тепер платні?: в банку пояснили, за що списують кошти

Ощадбанк пояснив клієнтам, за що там списують кошти щомісячно, навіть з карток пенсіонерів.

Пенсіонери, які отримують пенсії на картки Ощадбанку, та інші клієнти одного з найбільших банків України масово скаржаться, що в них списує по 100 гривень без видимих на те причин. Українці скаржаться, що це справжній грабунок, особливо, якщо говорити про пенсіонерів. Однак в фінансовій установі повідомили, куди зникають кошти.

В чому звинувачують Ощадбанк

На офіційній сторінці Ощадбанку в facebook з’явилася скарга одного з українців. Він стверджує, що банк щомісячно списує по сто гривень з пенсіонерів та називає це “шахрайською схемою”.

Українець заявляє, що Ощадбанк — це шахраї. Запровадити схему крадіжки в пенсіонерів сотні щомісяця. Це дійсно — репутація державного банку.

Що на це кажуть у банку

Представники Ощадбанку оперативно зреагували на таку заяву та пояснили, за що стягують гроші з карток пенсіонерів. За словами представників банку, 100 гривень — це комісія за обслуговування, які знімають зі всіх рахунків, з яких не було проведено жодних транзакцій протягом року. При цьому пенсіонери досить часто накопичують гроші на картках, тож саме вони зазвичай сплачують комісію.

В банку не крадуть гроші клієнтів. Комісія в розмірі сто гривень на місяць — це плата за обслуговування неактивного рахунку. Ці кошти списують, якщо протягом року на рахунок не було жодних зарахувань чи інших операцій.

Щоб уникнути автоматичного списання грошей з картки, потрібно періодично здійснювати будь-які операції за карткою. Тоді питання списування комісії буде неактуальним.

Ще один важливий момент, обслуговування неактивного рахунку оплачується лиш за наявності коштів на картку Комісія не списується в борг, тож у разі поповнення картки ваші кошти не будуть списані.